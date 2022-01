Canaima Fund Lux ​​presenta oferta de canje de bonos del gobierno venezolano y PDVSA en Italia

Milán, 18 de enero (Adnkronos) – Canaima Fund Lux ​​lanza su primera oferta de canje, dirigida a inversores institucionales y profesionales italianos, mediante el canje de bonos venezolanos por sus propios instrumentos financieros. El documento de información sobre la oferta anunciada en Italia fue publicado hoy. La oferta pública, la primera de su tipo en el mundo por parte de Luxemburgo, fue creada para proteger los intereses de inversionistas institucionales y profesionales, que han invertido en valores venezolanos y en la petrolera nacional PDVSA, que dejó $ 60 mil millones en deudores por incumplimiento. -pago en noviembre de 2017. El Fondo Kanima (Kanima Fund Lux) define los bonos del gobierno emitidos por la República Bolivariana de Venezuela como bonos, por canje entre correos e instrumentos financieros, como pagarés. Esta es la primera oferta pública en Italia, luego del incumplimiento en el mercado por un total de $ 60 mil millones en bonos venezolanos. Los pagarés emitidos por el Vehículo de Valores de Luxemburgo se envían principalmente a inversores profesionales como empresas de inversión, fondos, bancos y operadores especializados. El fondo de inversión apunta a pagar total o parcialmente los recibos de los bonos emitidos por el Gobierno de Venezuela y la petrolera estatal PDVSA. Procedimientos previos al juicio y litigios destinados a maximizar las posibilidades de recuperación. El fondo está abierto a nuevos inversores que deseen participar en la recuperación de préstamos morosos. Canaima Fund Lux, explica la empresa, brindará representación y apoyo a los prestatarios en entornos difíciles y complejos como Venezuela. Desde finales de 2017, como es bien sabido, Venezuela no ha repagado unos 60.000 millones de dólares en bonos bursátiles emitidos por el mismo gobierno de Caracas y Petrólios de Venezuela. Las sanciones de EE. UU. no permiten que los inversores estadounidenses y empresas como el Banco Mundial y el Fondo Monetario negocien con los funcionarios económicos de Maduro. Otras medidas también prohíben que el gobierno emita nuevos bonos. También hay un aspecto legal que complica aún más las cosas: la llamada «regla de delimitación» de los valores venezolanos, que puede liberar parcialmente a la nación de intereses y capital, que no se pagará a ningún deudor después de seis años. Celestino Amore, director general de IliquidX en Londres, que brinda asesoría operativa para las finanzas, dice que el venezolano tenedor de valores y que no tiene posibilidad de iniciar una disputa legal, puede acceder a la oferta del Fondo Canaima. máxima gestión y rendimiento.