¿Cambio de medicamentos? Caso Pfizer

Después de Covid, cuando las acciones farmacéuticas obtuvieron un rendimiento decididamente superior al promedio, vimos un regreso a la normalidad, que culminó en caídas significativas.

Desde principios de año, las salidas de capitales del sector han continuado y, a pesar de los máximos históricos registrados por los mercados bursátiles, muchas acciones todavía enfrentan dificultades.

Entonces, veamos cómo se está desempeñando una de las acciones más representativas, a saber, Pfizer (NYSE 🙂

Pfizer

Pfizer Inc. (Pfizer) es una empresa biofarmacéutica global centrada en la investigación. La empresa se dedica al descubrimiento, desarrollo, fabricación, comercialización, venta y distribución de productos biofarmacéuticos. Su cartera global incluye medicamentos y vacunas. Ofrece productos terapéuticos en gastroenterología, dermatología y cardiología, incluido etrasimod, un modulador oral selectivo del receptor de esfingosina 1-fosfato (S1P), en desarrollo para una serie de enfermedades inflamatorias inmunomediadas, incluidas la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, la dermatitis atópica y esofagitis eosinofílica. Y alopecia areata. La empresa trabaja en todos los mercados para desarrollar el bienestar, la prevención y los tratamientos. Colabora con proveedores de atención médica, gobiernos y comunidades para apoyar y brindar acceso a la atención médica. Los medicamentos y vacunas de la Compañía brindan valor a los profesionales de la salud y a los pacientes al tratar enfermedades y mejorar la salud y el bienestar.

Como muchas acciones farmacéuticas, Pfizer sufrió una caída significativa en sus ganancias después del brote de coronavirus, aunque ha vuelto a obtener ganancias en los dos últimos trimestres y parece haber un cambio de tendencia significativo.

La acción ha perdido más del 50% desde sus máximos, pero también aquí en las últimas semanas parece haber una reversión que aún no se ha confirmado.

El estado de salud es de 3 sobre 5, precisamente porque es necesaria una vuelta al crecimiento para mejorar el índice.

Hasta ahora, la acción está infravalorada por los analistas que indican un objetivo de 31,92 dólares, pero ¿los fundamentos y las matemáticas también lo dictan de esa manera? ¿Cuál podría ser el valor razonable de las acciones? Descúbrelo con InvestingPRO+

¿Podrá la acción revertir la tendencia? Mucho dependerá del impacto económico de los nuevos tratamientos antitumorales, que actualmente parecen capaces de devolver a la empresa a niveles rentables.

