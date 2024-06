Antinelli: “Las palabras de Calhanoglu son preocupantes, pero Barella está cansado y…”

De hecho, el turco no habló de las preocupantes circunstancias, solo lamentó que su compañero no estuviera presente durante el partido entre Italia y Turquía.

Alessandro Antinelli, en RaiSport, después del partido entre Italia y Turquía, habló de Barella, que – según informó el técnico Spalletti – sufre un ligero cansancio y por esta razón no jugó anoche en el partido amistoso contra Turquía. Calhanoglu. El propio jugador turco, en una entrevista con Rai Sport, se refirió al estado del centrocampista italiano: «Lamento que se haya lesionado y no haya estado presente esta noche». El jugador no habló de las circunstancias, simplemente lamentó que su compañero del Inter no estuviera presente en el partido amistoso.