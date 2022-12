Brittney Griner liberada por los rusos, intercambio de prisioneros

Intercambio de prisioneros en el aeropuerto de Abu Dhabi – Se negoció un acuerdo de intercambio de prisioneros con Moscú En las últimas semanas, según fuentes de CBS, ha recibido la aprobación final del presidente estadounidense Joe Biden en los últimos siete días. El intercambio tuvo lugar en Emiratos Árabes Unidos -en el aeropuerto de Abu Dabi-, país del Golfo que ha servido en otras ocasiones como plataforma de intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania.

La sentencia de Bot conmutada, Paul Whelan sigue en la cárcel en Rusia – Para asegurar la liberación de Greener, el presidente Biden ordenó que Bout regresara a Rusia. Según fuentes de CBS, Biden firmó una orden de conmutación que redujo la sentencia de prisión federal de 25 años de Bout. Por otro lado, el infante de marina estadounidense retirado Paul Whelan, quien ha estado detenido durante casi cuatro años, todavía está en prisión en Rusia. Whelan fue condenado por cargos de espionaje, que Estados Unidos calificó de falsos.

Victor Bout «Death Dealer» – Victor Bot, el prisionero ruso intercambiado por Brittney Grainer, es un notorio traficante de armas también conocido como el «Death Dealer» e inspiró el personaje de Nicolas Cage en «El Señor de la Guerra». Fue sentenciado a 25 años de prisión en 2012 después de una extradición problemática de Tailandia. Ex oficial de la Fuerza Aérea Soviética y posiblemente también ex agente de la KGB (pero él lo niega), tras el colapso de la Unión Soviética, el camaleónico y políglota Bot creó una flota de aviones que abastecía de armas a medio mundo.

Greiner fue sentenciado a nueve años de prisión por posesión de menos de una onza de aceite de cannabis. El acuerdo llega en un momento de alta tensión entre los dos países por la guerra en Ucrania. Grenier, dos veces medallista de oro olímpico, ha estado en la cárcel durante varios meses por cargos de drogas. En agosto, el deportista fue condenado a nueve años de prisión por posesión de menos de un gramo de aceite de cannabis.

BIDEN: Griner a casa en 24 horas, haremos todo lo posible para llevar a Paul Whelan a casa. Joe Biden agradeció a Emiratos Árabes Unidos por «facilitar» el intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia. Luego anunció que Brittney Griner regresaría a los EE. UU. dentro de las próximas 24 horas y enfatizó que «ha sido un infierno» para Basket y su familia. Está «de buen humor» pero ha sufrido un «trauma» y necesitará tiempo para recuperarse». Finalmente, prometió hacer todo lo posible para traer a Paul Whelan a casa también.

Familia Whelan: ‘Feliz por Greiner pero devastada por Paul’ – David Whelan, el hermano de Paul Whelan, dice que está feliz de tener a Brittney Grenier en casa, pero ella no oculta su frustración. «Como familia con un rehén en Rusia, solo puedo imaginar la alegría», dijo, describiendo a la familia como devastada porque Paul Whelan no fue incluido en el intercambio de prisioneros.

Paul Whelan: No se hizo lo suficiente por mí. Paul Whelan dijo que estaba «extremadamente decepcionado de que no se hiciera más para asegurar mi liberación» después del intercambio de prisioneros que liberó a la basquetbolista Brittney Grenier. informa CNN. El ciudadano estadounidense, quien fue condenado a 16 años de prisión por espionaje, dijo que fue arrestado por un delito que nunca ocurrió y que no entiende por qué sigue en prisión. Luego agregó que quería hablar directamente con el presidente Biden.