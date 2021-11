Borde de imagen completamente desnudo por censura – Libero Quotidiano

Belen rodriguez completamente desnudo. La chica argentina se muestra en Instragram tapándose los senos con solo la mano. Comentario que acompaña a la foto:jugando con mis fotos. No hace falta decir que, a los pocos minutos, el post recogió un gran número de agradecimientos entre quienes lo escribieron: «Maravilloso» para quienes comentaron: «No puede y … ella puede». Pero entre las muchas respuestas hay un usuario que dice que lo encuentra bastante triste.

Ella misma admitió en una publicación anterior que estaba «indignada» al publicar una foto del mar embravecido. falla Antonino Spinalbes? Una pregunta que nadie puede responder todavía. Entre los dos, eso es seguro, hay algún tipo de impulso. Sin embargo, en las últimas horas, para devolver la esperanza, hay un «me gusta» que dejó la modelo en el perfil social de la pareja que ve con su hija. Luna Maro.

«Me gusta» viene después de semanas de silencio. De hecho, los cónyuges ya no comparten fotos juntos y ya no intercambian los dulces mensajes que intercambiaron al inicio de la relación, cuando Belin admitió que había encontrado al hombre de su vida. Para su amiga, la persona solitaria y solitaria, La diferencia de edad no ayuda: lei 36enne, lui 26enne.