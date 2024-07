Biografía de Kate Middleton, desde la muerte de la reina hasta la disputa entre William y el rey Carlos, todas las revelaciones

Todos la aman por su elegancia y compasión. Kate Middleton es la realeza más admirada. Tranquilo, reflexivo, nunca excesivo, pero sí fuerte, testarudo, capaz de derribar barreras altísimas y apagar las tensiones entre el príncipe Guillermo y el rey Carlos. Su estado de salud tras el anuncio de su tumor es alarmante: la enfermedad la ha debilitado y por tanto más humana. Nadie duda de que será la próxima Reina de Inglaterra. Al mismo tiempo, nos preguntamos cómo ve los tratamientos que enfrenta. Robert Jobson Escribió una autobiografía sobre él (el 1 de agosto: “Catalina, princesa de Gales«, donde dice «La historia completa de cómo Catalina, Princesa de Gales, se convirtió en la mujer ampliamente admirada que es hoy, ofreciendo una mirada cercana al «cuento de hadas moderno» que cautivó a la nación.».

Kate Middleton con nuevas declaraciones de salud (pero fotos de hace 3 años): “La naturaleza tiene un gran poder”.

#Kate Middleton #Familia real #troopingthecolor ♬ Vals nostálgico al estilo Ghibli – MaSssuguMusic @ilmessaggero.it Se corría el riesgo de representar el declive de la familia real, pero Trooping the colour 2024 es un triunfo: en Londres, la tradicional manifestación que celebra el cumpleaños del Rey marca el gran regreso público de Kate Middleton, preciosa con un vestido blanco de Jenny Packham. Miles de personas se reunieron para aplaudir a la familia real cuando apareció en el balcón del Palacio de Buckingham, donde el rey reservó el lugar de honor para su amada Kate, lugar tradicionalmente ocupado por el heredero al trono, Guillermo. A la izquierda de Carlos están la reina Camilla, Eduardo y Sofía de Edimburgo con su hija Luisa (que recicló el vestido de coronación del Rey) y los príncipes Jorge, Carlota y Luis, que como el año pasado se convierten en protagonistas bostezando, bailando y jugando. Cortinas. Kate ha perdido peso y sufre una quimioterapia a la que tendrá que someterse durante unos meses más, pero está sonriendo a sus hijos y reuniendo al público para aplaudirla. Una señal muy clara para quienes pensaban que nunca volvería al papel público que tenía antes de su enfermedad. Escrito por Costanza Ignazi #kate

Kate Middleton, la biografía está lista

Son varios los temas espinosos que aborda el libro: la muerte de la Reina, la conflictiva relación con Harry y Meghan, y las disputas con Lady Diana. Según la descripción biográfica: “Con su altruismo, su disposición a reírse de sí mismos y su sólida ética de trabajo, junto con la calidez y accesibilidad de su esposo William, este dinámico dúo real se ha convertido en el miembro más popular de la familia real. familia. Pero no se libró de comentarios y escándalos, especialmente con la reciente revelación de la relación de los “Fab Four” con el príncipe Harry y Meghan Markle, además de sus propios problemas de salud.

Kate en Wimbledon El significado (secreto) del look: el color del vestido y la dedicatoria detrás del broche

La pelea entre William y la Reina

En un extracto de la biografía, publicada en serie en The Mail, el experto real Jobson explicó cómo el príncipe William tuvo una acalorada pelea con su abuela después de que su padre, el rey Carlos III, expresara su preocupación por un delicado tema de protección. «Una última fuente de discordia fue la obstinada negativa de William a seguir el consejo de su padre sobre la protección de la sucesión. A principios de este año, el Rey expresó su preocupación a su hijo sobre la sabiduría de William al usar su helicóptero para llevar a toda la familia por todo el país. William, un piloto experimentado, enfureció a la difunta Reina cuando desafió su pedido de no volar con su familia 115 millas desde el Palacio de Kensington hasta Anmer Hall, su hogar en Norfolk. La Reina, que estaba atormentada por el desastre de 1967 que se cobró la vida del capitán de vuelo de la Reina (aunque no había miembros de la familia real a bordo), «no dio marcha atrás», dijo un asistente.»

La muerte de la reina.

Según informó el diario «Mirror», los últimos días de Elizabeth (que confirmó su muerte por cáncer) fueron difíciles, pero su relación con William la ayudó a encontrar cierta serenidad. El biógrafo real Robert Jobson escribió que uno de sus ex empleados dijo: «Me dijo que ya no conocía a nadie. [il suo staff e i suoi servitori]«. Se podría decir que las visitas periódicas y las llamadas telefónicas de su sobrino, el príncipe William, son lo más destacado. «Las frecuentes visitas y llamadas telefónicas de William.» Fue un momento de alegría, escribió el periodista en su autobiografía. Jobson escribió que fue Kate quien convenció a su marido para que acercara a la familia a Windsor y restableciera la calma y el equilibrio en la corte. La Princesa de Gales lo intentará «Ella siempre es considerada con los puntos de vista de los demás… y se ha labrado un papel como pacificadora en los asuntos familiares.». Se dice que sufrió un dolor constante durante su última aparición pública en el balcón del Palacio de Buckingham en junio de 2022. Su salud se ha deteriorado significativamente en los últimos tres meses e incluso comenzó a tener dificultades para levantar una tetera, según MailOnline. Una fuente anónima cercana a la difunta reina dijo: «Su Majestad apenas podía ver y no tenía fuerzas. Se sentía muy nervioso porque odiaba hacer un desastre al derramar el contenido en la bandeja.»

El príncipe William no ha revelado cuánto ha pagado en impuestos, rompiendo una tradición de 30 años del rey Carlos.

Miedo a convertirse en reina

Se convirtió en princesa, pero no sin miedos. En el clip, ahora publicado en Mail Online, Robson escribió: «Cuando el príncipe William le pidió a Catherine Middleton que se casara con él en 2010, en las tierras salvajes de Kenia, le regaló el anillo de compromiso de diamantes y zafiros de su madre. Increíblemente encaja perfectamente, sin modificaciones.». El anillo parecía encajar perfectamente con la princesa y ella estaba encantada con él y le dijo a la multitud que conoció durante la gira que era «muy especial». Sin embargo, Jobson dice que Kate tenía miedo de asumir un papel tan destacado y las inevitables comparaciones con su difunta suegra, la princesa Diana. el escribio: «Las similitudes y diferencias entre las dos mujeres han sido analizadas e incluso discutidas infinitamente dentro de la familia real. Kate encontró toda esta charla agotadora. De hecho, llegó al punto en que pensó que podría seguir a Camilla (que había elegido convertirse en duquesa de Cornualles) negándose, cuando llegara el momento, a ser conocida como Su Alteza Real la Princesa de Gales.».