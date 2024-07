Asteroides: hay 5 asteroides peligrosos

El impacto del asteroide en la Tierra será devastador. Hay organismos que los vigilan constantemente.

el asteroidesLos , a menudo descritos como restos del sistema solar primitivo, son cuerpos rocosos que orbitan alrededor del Sol y cuyo tamaño varía desde unos pocos metros hasta cientos de kilómetros. Hace 4.600 millones de años. Su nacimiento se produjo a partir de nebulosa solarSe trata de una enorme nube de gas y polvo que dio origen a nuestro sistema solar. Durante las etapas iniciales, Peligro Provocó que se acumularan partículas de polvo, que con el tiempo se convirtieron en objetos más grandes, planetesimales.

La mayoría de los asteroides se encuentran en cinturón principal Entre Marte y Júpiter, donde las perturbaciones gravitacionales del gigante gaseoso impidieron que se formara el planeta. Sin embargo, algunos asteroides, conocidos como asteroides troyanosorbitando junto a Júpiter, mientras que otros llamaron… Asteroides cercanos a la Tierra (NEA), pasando relativamente cerca de la Tierra. Este último es de particular interés e interés para los científicos debido a su posible impacto en nuestro planeta.

Las superficies de los asteroides son Irregular y lleno de cráteres, un signo de colisiones que ocurrieron durante miles de millones de años. Algunos asteroides contienen… Metales preciosos Como el níquel y el hierro, otros son ricos en carbono. Las diferentes composiciones proporcionan pistas valiosas sobre la historia del sistema solar y los procesos químicos que ocurrieron. la misión Osiris-Rex De la NASA, que recientemente devolvió muestras del asteroide. pinoAyuda a los científicos a comprender mejor estos procesos.

Además de su importancia científica, los asteroides representan un Amenaza potencial Para la Tierra. El famoso efecto que provocó la extinción dinosaurios Hace 66 millones de años es un ejemplo de cómo estos cuerpos celestes influyeron enormemente en la vida en nuestro planeta. Para monitorear y prevenir posibles colisiones, agencias espaciales de todo el mundo, como la Agencia Espacial de EE. UU. NASAutilizando técnicas avanzadas para rastrear y estudiar asteroides.

Vigila los cinco asteroides más peligrosos

Entre los muchos asteroides que se han detectado, hay cinco en particular que se consideran los más peligrosos para la Tierra. pinoEs uno de los asteroides más estudiados y su diámetro es de aproximadamente 0,3 millas (0,49 kilómetros) pesa aprox 74 millones de toneladas. Fue descubierto en 1999 y Bennu es considerado uno de los… Asteroide cercano a la Tierra Por la distancia relativa y la ruta prevista. Los científicos estiman que 24 de septiembre de 2182 Hay una posibilidad 0,037% Que Bennu afecte a la Tierra, equivale a probabilidad 2700.

Otro asteroide de gran importancia es… 29075 (1950 DZD)Fue descubierto en 1950 y luego “perdido” durante 50 años antes de ser redescubierto en 2000. Este asteroide mide 0,81 millas (1,3 kilómetros) y pesa 78 millones de toneladas. Posibilidades de su impacto en el suelo. 16 de marzo de 2880 Puede 0,0029%o uno arriba 34.500, con efectos potencialmente devastadores. El asteroide peligroso más reciente descubierto este año es… 2023 TL4. En diámetro 0,20 millas (0,33 kilómetros) Y el peso 47 millones de toneladastiene una posibilidad 0,00055%o uno arriba 181.000golpear el suelo 10 de octubre de 2119. Aunque son menos masivos, todavía son capaces de causar daños graves.

Vigilancia y prevención continua

La investigación de asteroides no termina ahí. 2007 FT3Por ejemplo, se trata de un asteroide «desaparecido» desde 2007 con una probabilidad de impacto muy baja, pero no insignificante. Se espera su impacto potencial 3 de marzo de 2030con una probabilidad de uno en 10 millones de dolaresy para 5 de octubre de 2024con una probabilidad de uno en 11,5 millones. al final, 1979 XPno observado desde hace más de 40 años, representa una posibilidad 0,000055%o uno arriba 1.8 millonesgolpear el suelo 14 de diciembre de 2113. Aunque la probabilidad es baja, su impacto tendrá consecuencias globales.

Estos asteroides, aunque monitoreados cuidadosamente, representan sólo una parte de la amenaza potencial. el Tecnologías avanzadas Y el Cooperación internacional Son esenciales para mejorar nuestra capacidad de detectar y evitar posibles impactos futuros, garantizando la seguridad de nuestro planeta.