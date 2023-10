Biden a Israel: Ocupar Gaza sería un gran error – Noticias

El presidente estadounidense, Joe Biden, cree que la ocupación israelí de Gaza sería un “gran error” y afirmó en el programa de televisión “60 Minutes” que Hamás no representa a todos los palestinos. Así lo informó el Washington Post, anticipándose al contenido de la entrevista con el presidente estadounidense, que será transmitida próximamente.

“Creo que sería un gran error”, dijo Biden en respuesta a una pregunta del periodista de CBS Scott Pelley. «Hamás y los elementos extremistas de Hamás no representan a todo el pueblo palestino», explica el presidente estadounidense. Biden reitera que Hamás debe ser eliminado por completo, pero también debe haber un camino hacia un Estado palestino. El presidente dice que no cree que Israel vaya a seguir este camino en este momento. El presidente estadounidense añadió en el programa «60 Minutos»: «Pero creo que el ‘Estado judío’ se da cuenta de que una gran parte del pueblo palestino no comparte las opiniones de Hamas y Hezbollah».

El presidente estadounidense, Joe Biden, condenó el asesinato del niño musulmán de seis años apuñalado cerca de Chicago, denunciando este «horrible acto de odio» que la policía estadounidense cree que está relacionado con la guerra entre Israel y Hamás. El niño sufrió 26 puñaladas y murió en el hospital. Se espera que la madre, de 32 años, sobreviva, según un comunicado de la Oficina del Sheriff del condado de Will en Illinois, que calificó el ataque de «atroz». Biden confirmó en un comunicado que la mujer era la madre del niño y dijo: «Su familia musulmana palestina vino a Estados Unidos en busca de lo que todos buscamos: un refugio para vivir, aprender y orar en paz. Este terrible acto de odio ha No hay lugar en Estados Unidos.» El presidente estadounidense añadió: «Esto contradice nuestros valores básicos: la libertad de orar sin miedo, la libertad de creer y la libertad de existir».

En respuesta a una pregunta sobre si ha llegado el momento de un alto el fuego en Oriente Medio, el presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que existe una “diferencia fundamental” entre los israelíes muertos en el ataque de Hamás y los palestinos muertos en el contraataque israelí. El Estado judío «está persiguiendo a un grupo de personas que cometieron graves actos bárbaros como el Holocausto – explica Biden – y por eso creo que Israel debe responder. Deben atacar a Hamás. Hamás es un grupo de cobardes. Se esconden detrás de los civiles». poner sus cuarteles generales donde haya civiles y edificios y cosas como esta. Pero estoy seguro de que los israelíes harán todo lo que esté a su alcance para evitar matar a civiles inocentes”.

El presidente estadounidense, Joe Biden, reiteró que “no hay pruebas claras” de la participación iraní en el ataque de Hamás a Israel, confirmando lo que dijeron funcionarios estadounidenses la semana pasada. En una entrevista con 60 Minutes de CBS, Biden dijo: «Irán apoya consistentemente a Hamas y Hezbollah, pero no hay evidencia en este momento de si tenían conocimiento previo del ataque o ayudaron a planificarlo».

Mientras tanto, funcionarios estadounidenses e israelíes están discutiendo la posibilidad de una próxima visita del presidente estadounidense Joe Biden a Israel por invitación del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó Reuters en su sitio web, citando una fuente cercana al asunto. El sitio de noticias estadounidense Axios también escribió que Israel y Estados Unidos están discutiendo una posible visita del presidente estadounidense a Israel “al final de la semana”, citando a tres funcionarios israelíes y estadounidenses. La Casa Blanca, por su parte, simplemente confirma que no tiene anuncios que hacer sobre los nuevos viajes del presidente, informó el Times of Israel.