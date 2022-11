Bertolaso ​​se despide de Speranza, Greta Thunberg y ONG: Así que hoy…

– No creo Federico Rambini Anímate a leer esta gran (¿exagerada?) columna, pero tu editorial de hoy es perfecta y describe (extensamente) lo que escribimos aquí hace unos días. Los demócratas estadounidenses no pueden afirmar que ‘La democracia está en peligro’ Siempre que la gente no vote por ellos. leer.

– “En la frontera sur, donde los flujos de inmigración ilegal no se detienen, los inmigrantes legales votan republicano Porque sienten la necesidad de orden y seguridad”. Claro?

– Enrico Letta Sugerir a PD ‘La izquierda está hecha de gobierno’ Se propone abrir Nuestros clubes también son para no socios.. Todo lo que escribe sobre República, para ser leído a los feligreses ordinarios. Mientras tanto, en los suburbios con periódicos tiramos pescado y ni siquiera pensamos en unirnos a las secciones del Partido Demócrata bajo tortura. El problema no está en los horarios de apertura de las discotecas sino en los temas. En este sentido, el Partido Demócrata se ha quedado de brazos cruzados desde la época de Renzi.

– En el derbi de ayer, un título perfecto para Corriere della Sera: «Los Lacio hace poco y Roma Nada.» Juego Horrible.

– Pero me pregunto si están ahí o si están. Entonces: Hoy llega Elena Stancarelli República Un extenso editorial acusando a Salvini de usar la palabra «drogas» o «drogadictos» al referirse a los niños que fiesta loca Se marean. «Estas sustancias entran y salen de tablas que las hacen prohibidas o legales, según el zeitgeist o simplemente por conveniencia. Decir ‘drogas’ es como usar el término asesinato tanto para quien estrangula a su mujer como para quien aplasta un mosquito contra un pared. Cierto, hay dos vidas. Pero no es lo mismo». La idea sería «hacer muharram» Palabra «medicamento‘, utilizando diferentes términos. Como si cambiar el léxico cambiara la esencia. La habitual obsesión paulatina por hacer menos contundente la realidad a través de la estructura sintáctica: el trabajador ambiental sería más elegante que el barrendero, pero aun así recogería la basura.

– Fabuloso ‘El ¿Qué piensa el Partido Demócrata de su nominación? Carlos Cottarelli En Lombardía, la recién electa senadora que perdió en Cremona por 25 puntos porcentuales frente a Daniela Santanche. gusta perder Y pierdes duro.

– conspiración PD En resumen: si ganaba Bonaccini, habría ganado el renzismo; Si Eli Schlein ganó, habría ganado uno fuera del Partido Demócrata; De todos modos, es probable que gane la lucha por los votantes progresistas. giuseppe conte. El resultado: el Partido Demócrata sigue muerto.

– en Egipto por policía 27 En cuanto al clima, celebran otra cumbre (inútil) sobre el clima iluminando la Pirámide de Chefren con juguetes LED. Todo mientras consume energía de un vistazo, lo que no creo que beneficie al clima.

– impresión Hoy escribe un artículo para decir que impuesto único A los autónomos les conviene no pagar impuestos. O más bien una declaración de entrada por debajo del umbral de 65k para permanecer en el régimen fiscal subvencionado. Mi texto: «Según los primeros datos de 2020, hay indicios de una tendencia opuesta: de hecho, la tendencia a evadir a autónomos y empresas va en aumento. El primero saltó del 68 al 68,7 %». Balzano, ¿entiendes? ¿Habrá un salto del 0,7%?

– Bueno de todos modos: ya sabes cuál es la mejor forma de evitar un fenómeno”Debajo de las facturasSencillo: elimine el límite de 65 000 €. En este punto, a ningún empresario independiente se le «pagará» para quedarse en negro con el fin de permanecer en un sistema accesible. ¿Lectura fácil?

Mala historia viniendo de Francia. a Básico Los franceses admiten poseerlo Mal trato Tiene 14 años cuando apenas era párroco. La tragedia es que el poderoso cardenal Jean-Pierre Ricard es miembro del Círculo para la Doctrina de la Fe, la oficina responsable de los juicios eclesiásticos por abuso sexual infantil. La pregunta es: ¿Cómo puedes vivir con tantos años dándote cuenta del engaño del mundo, sabiendo que esto no sucede con Dios?

– greta thunberg pasa el palo. Probablemente. Mientras Cop27 se celebra en Egipto, la Reina de la Protección Ambiental lo reclama “También debemos escuchar los testimonios y experiencias de las personas más afectadas por la crisis climática”. Y por lo tanto “Es hora de pasar el megáfono a quienes ya tienen historias que contar”.. Haremos una razón.

– Guido Bertolasoasesor de salud de New Lombardy, arroja combustible al fuego de la comisión de investigación de Covid que no le gusta (pocos) Roberto Esperanza. «Lo que pasó en Italia y Lombardía en marzo de 2020 no puede ni debe olvidarse. No puede pasar desapercibido». todavía: «Además de encerrar a la gente en sus casas, el gobierno no ha hecho otra cosa. He visto morir a la gente en los hospitales por falta de oxígeno. Creo que eso es suficiente para motivar las razones por las que una comisión de investigación es tan necesaria para esclarecer. Redefinir por qué todo esto está pasando en nuestro país”. Juego, grupo, partido.

– Según los costos de producción de Coldiretti cerveza Llegan al 200%. No nos hacemos bromas: tómame todo, pero ni una pinta.

– Los PD Confirmación: no será compatible Moratti. Al menos mantienen la consistencia de la decencia.

– Tengo que traerlo palabra por palabra. Escuchar giuseppe conte Quién habla de inmigrantes y ONG: el gobierno «Pronto descubrirá que el tema de los flujos migratorios es demasiado complejo y debe abordarse sin consignas fáciles ni alarde de fuerza a costa de personas y familias desesperadas».. todavía: «Descubrirán que el nacionalismo arrogante no lleva a ninguna parte y que todas las iniciativas en este campo deben formularse en una dimensión de solidaridad europea».. Y lo dice él, el líder de ese partido que inventó la definición de «taxi marítimo» y que firmó personalmente los decretos de seguridad de Salvini. Pero cállate de vez en cuando, ¿no?

– “Quiero privilegiar la idea del plural, agregando y no reemplazando la narración de la izquierda con la narración correcta”. aplausos para Gennaro Sangiuliano: “En estos años – Él dice – La historia iba en la misma dirección desde el punto de vista cultural, la dictadura políticamente correcta debe ser superada. Puedes hacer una película para narrar un evento ‘X’ pero también puedes hacer que narre un evento ‘Y’. « Solo piensa en los últimos años. Rai creó una historia ficticia sobre el ‘alcalde inmigrante’ Memo Lucano pero no sobre Oriana Fallacci, Andrew Montanelli o Luigi Pirandello.. Dale un premio.

– pero porque Poder judicial democrático¿Quién, yo sé, debe tratar con el poder judicial? ¿Deberá emitir memorandos advirtiendo al gobierno que «revoque inmediatamente sus decisiones» para permitir el desembarco de «todos los afligidos en el mar»?