Barilla anuncia una rebaja de los precios de las pastas y galletas del 7 al 15%

Barilla anuncia que a partir de febrero reducirá los precios entre un 7 y un 15%. La operación incluirá gran parte de la gama de pasta y muchos productos de Mulino Bianco, desde galletas hasta snacks, desde bizcochos hasta pan, y también algunas variedades Pavesi como la Gocciole. La oferta estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024.

«Se trata – como leemos en un memorando de la multinacional Parma – de una operación extraordinaria para reducir los precios de venta a los clientes directos y a los distribuidores». El objetivo es llegar a los consumidores que todavía experimentan una inflación en sus carritos de compras que no muestra signos de disminuir. Según las estimaciones preliminares del Istat para 2023, los precios de las materias primas alimentarias no sólo no muestran signos de descenso, sino que también registran una aceleración del crecimiento medio anual: +9,8% en el año que acaba de terminar, frente al +8,8% en 2022.

«Creemos que este proceso representa bien el fuerte sentido de responsabilidad con el que nuestra empresa siempre ha actuado, con el fin de respetar y confirmar la confianza reconocida por las personas y las partes interesadas involucradas», añade Barella.

