Antonella Fiordelese sale al descubierto y vuela hacia Guglielmo Vicario

Luego de una rumoreada ruptura con Eduardo Donamaría, el ex Fibona publicó una historia en las redes sociales en compañía del bello portero del Tottenham.



Editor de contenido Licenciada en letras, pasión por los viajes y pasión por la animación (pizza y Pixar).









Los rumores han estado circulando desde el verano pasado hasta ahora. Antonella Fiordelese Tal vez confirmó todo sobre él. Nueva llama. Luego de mucho hablar de la ruptura con Eduardo Donamaría, de hecho, la ex Fibona ha estado en el centro de muchos rumores en el mundo del chisme, y luego de que concluyó su experiencia en… Expreso de Pekín, fue comparado con una nueva y misteriosa llama. Al regresar del viaje, Antonella partió inmediatamente hacia Londres, donde publicó una historia en las redes sociales que pareció confirmarlo todo: el ex Fibona estaba efectivamente en la (posible) agradable compañía de Guillermo Vicario. Conozcamos todos los detalles.

Antonella Fiordelese y Guglielmo Vicario

Después de la relación de chat con Francesco Chiofalo Y la turbulenta historia de amor en la que ella nació. Gran Hermano VIP con Eduardo Donamaría, Antonella Fiordelese Ha regresado en medio de muchos Voces En el mundo del chisme, del chisme se habla por uno Nueva llama Para la Fibona anterior. Con la nueva aventura televisiva A Expreso de PekínSin embargo, Antonella tuvo que mantenerse alejada de las redes sociales por mucho tiempo, pero ayer dejó evidencias más que claras.

La ex Fibona publicó en las historias de su perfil de Instagram una fotografía donde aparece con las piernas extendidas y recostada en los asientos delanteros dentro de un auto de lujo en compañía de un hombre. regresó de Expreso de Pekínla influencer voló hacia LondresEs por eso que su nueva llama misteriosa parece ser compatible en todos los sentidos con… Guillermo Vicario.

El portero del Udine nació en 1996. Tras sus primeras experiencias en la Liga italiana, Vicario se trasladó a él Inglaterraa TottenhamSe le considera una de las caras más prometedoras de la Premier League inglesa, por lo que mantuvo su vida privada fuera de los focos en la medida de lo posible. La pareja se conoció este verano a través de las redes sociales y ha estado viajando a… Londres La historia de Antonella se repitió cada vez más, alimentando los rumores.

Informe: “La trata como a una princesa”

Archivar la historia con Eduardo Donamaría Esto último fue negado Común Sobre supuestos coqueteos con ex Belén Rodríguez Stefano Di Martino y Antonino Spinalbes, Antonella Fiordelese Ella ha roto su relación con Guillermo Vicario. Para la pareja no son sólo las redes sociales, como informa Alessandro Ruzica Informes Unos aficionados de visita en Londres que habrían visto al ex de Fibona en compañía del portero del Tottenham: «Vi a Antonelina en Londres. Ella va a verlo cada 10 días, Amantes locosEl experto en chismes escribió:Él la trata como a una princesa. No como los otros. “Nadie sabe cómo terminará esto, ahora mismo están muy felices y muy juntos”.

