Barbara D’Urso Adiós a Mediaset: Davide Maggio cuenta la verdad sobre lo que está pasando entre la presentadora y la alta dirección de la cadena

¿Cuál es la realidad de la futura presencia en una pequeña pantalla para Bárbara D’Urso? El presentador histórico ha sido testigo de varios rumores recientemente. mediaset – yo tarde 5 antes, Domingo en vivo Y no es d’urso Luego, estreche radicalmente las relaciones con la empresa para aterrizar en Rai.

La noticia causó gran revuelo, dado que Bárbara En realidad está relacionado con el proyecto. Berlusconi desde hace décadas. Sin embargo, dos de sus programas habían cerrado, encontrándose efectivamente con solo administrar la coordinación de la tarde a mitad de semana. entrevistado semanalmente la genteel duro Ella respondió a quienes le preguntaron si su terreno podía verse “en competencia. respondió vagamenteexplicando que en la vida «todo puede pasar, ella es una mujer de sorpresas.

Fue el periodista quien arrojó luz sobre el asunto en las últimas horas. david mayo. En su blog, precisó que, en los pisos superiores de Cologno Monzese, querían continuar una sociedad de más de veinte años, pero con condiciones:

Empecemos por la certeza granítica de esta historia: Barbara D’Urso tiene contrato en exclusiva con Mediaset hasta diciembre de 2023. Un dato que de momento descarta cualquier nuevo compromiso en otras orillas (se habló de Rai e incluso de Netflix). Así, la interrogante es sobre lo que sucederá a partir de 2024. Pues el presentador se adelantó enviando una solicitud de renovación de contrato 8 meses antes de su vencimiento que tenía una garantía muy concreta: primetime en Canale 5 (el último en directo – it Not D’Urso para 2021). Mediaset respondió con creces. En Cologno, de hecho, las políticas de la empresa van en una dirección distinta a la exclusiva «invisible» como le enseña el caso de Marcuzzi y de momento no hay proyectos concretos en horario de máxima audiencia para el presentador en los horarios por decidir.