Audi RS 3 Sportback en Valsassina y Valtellina

Moggio in Valsassina, provincia di Lecco, y Avolasio di Vedeseta in Val Taleggio, provincia di Bergamo, sono messe in comunicazione dalla Culmina de San Pietro, válido situado a 1.258 m de altitud en la comuna de Cassina Valsassina, actualmente en la provincia de Lecco. El valico veniva utilizzato in passato dai bergamini della Val Taleggio per raggiungere la Valsassina, paloma vendevano il loro taleggio, tutt’oggi un formaggio unico al mondo. Dopo i mesi passati in alpeggio, sul finire dell’estate la carovana ripartiva verso la pianura. Durante il viaggio si producevano gli stracchini.