Atletismo, Zen Ware Unleashed World Cup: 2do lugar Calificador; Otros resultados

Tenemos un 4×400 mixto, sexto en manga, no llega a la final. Lorenzo Bennati, Ayomide Volloronso, Riccardo Meli y Alice Mangione Completaron la carrera en 3’14″56, cerrando la primera manga en sexto lugar y perdiéndose así también una posible repetición del acto final. Os recordamos que recién esta noche los tricolores llegaron a la capital húngara y sin equipaje (porque estaban perdidos), por lo que no pudieron competir con sus botas. Abrió el relevo femenino con un decepcionante 47.15, debido a una distensión muscular a la salida de la última curva, que hizo muy complicado el intento de remontada del equipo italiano. Foloronso intentó cerrar la brecha a los equipos de relevos que compiten por el cuarto lugar con un buen registro de 50,60, pero luego Mili (45,72) y Mangoni (51,09) no pudieron pasar por alto a Hungría e Irlanda.