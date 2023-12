Atlético de Madrid, el significado del vídeo navideño que se volvió viral en Internet

Un vídeo apasionante que ya ha recibido un gran reconocimiento y cientos de miles de visitas en la web: La Santa Navidad reúne también a los aficionados de los equipos rivales bajo una misma bandera en nombre de DeportividadSe desconoce cuándo aparece la fiebre tifoidea. En este caso fueAtletico Madrid Quien demostró los valores del club aunque tuvo que reconocer la grandeza del campeón inmortal reconocido entre los más fuertes de todos los tiempos, Alfredo Di StéfanoQuien en su carrera vistió la camiseta de sus peores enemigos Real Madrid.

¿Qué pasa en el vídeo?

En la web del Atlético y también publicado en YouTubeAquí hay un saludo navideño «Rojo y Blanco». El rojo y el blanco son los mismos colores que la camiseta local del equipo. La escena inicial es una calle de la ciudad: un taxista ve a un hombre estacionado solo en la oscuridad. Sintiéndose extraño, coloca la flecha y la alcanza: es un anciano, solo y con mirada preocupada, está perdido. « Señor, ¿está todo bien? “Pregunta el taxista”. Estoy bien pero mi casa estaba aquí antes y ahora ya no está. «Él responde.» No te preocupes, ¿sabes la dirección? «, insta al conductor del coche a que intente llevarlo a su casa, pero el anciano está perdido y no sabe qué decir. En ese momento le piden un documento para saber si se ha informado la dirección de residencia, incluso si el viejo Al principio al hombre le resulta difícil confiar en él, por miedo a que le roben”. No, no te preocupes, quiero llevarla de regreso a la casa de su familia. «.

Fútbol para romper el hielo

Finalmente, los dos suben al coche: el taxista mira por el espejo retrovisor para asegurarse de que el hombre esté cómodo e intenta hablar de esto y aquello. « Hace frío esta noche, ¿no? “Pregunta sin obtener respuesta”. Se acerca el año nuevo, ¿eh? «Pero esta vez tampoco el anciano sentado detrás no dice nada». ¿Viste el partido del domingo? «Finalmente el hombre responde que sí y señala que su equipo favorito (que aún no ha mencionado) ha marcado tres goles. Así que esto es lo que no se puede esperar». Ya viste como juega…estefano «: El taxista parece sorprendido, lo mira fijamente por el espejo retrovisor y reduce la velocidad.» Es lo mejor ¿no? “, insta el pasajero con un rostro cada vez más luminoso que demuestra que está feliz.

Elogios al héroe Di Stefano

La escena más bonita y emocionante está sucediendo ahora: el conductor es aficionado del Atlético de Madrid. Al principio no sabe qué responder, su cara se muestra confusa, pero en esos momentos su instinto le recuerda que la deportividad está por encima de todo, especialmente en frente a un anciano perdido que encontró su momento de felicidad en el fútbol y en este vídeo: Stefano. « Sí, Di Stéfano es el mejor. «, responde el taxista, que dice en español que Di Stéfano está en su corazón. En ese momento del vídeo, la música se vuelve más fuerte y emocionante, y el anciano no hace más que decir cómo su futbolista favorito, el Real Madrid Madrid, corre y juega. Madrid, y el conductor recuerda el apodo del futbolista argentino, «La Saeta Rubia».

«Valores del Atlético»

Ahora los dos están en sintonía en la misma longitud de onda: el pasajero es ahora un río embravecido, y el taxista está cada vez más pensativo pero ciertamente orgulloso de lo que hace. Aunque sea el Real Madrid, archienemigo (en términos futbolísticos) de una misma ciudad, sólo hay una camiseta y se llama deportividad. El conductor le sonríe y lo mira por el retrovisor, porque ante todo se alegra de que el anciano ya no esté solo y perdido como hace unos minutos. Esto es lo más importante, ya sea Navidad o Semana Santa. Los dos conversan alegremente, armonizando hasta que el auto se detiene en la casa del anciano donde lo saluda su hija preocupada. « Papá, ¿dónde has estado? Ella gritó casi entre lágrimas mientras lo abrazaba.