«Aprenden canciones en lugar de matemáticas y ciencias».

El método educativo varía de un país a otro y, a menudo, incluso de una escuela a otra, y es responsabilidad de los padres determinar la metodología más adecuada para su hijo. Esta decisión se toma, por supuesto, en función del camino de vida del individuo, pero nuestras experiencias no siempre nos enseñan qué es lo mejor para otra persona, para la persona que tendrá que vivir de manera diferente a como lo hacen los demás. .





Como se informó interesado en el comercio, Una familia estadounidense tuvo una experiencia negativa cuando se mudó a Suecia y descubrió, al matricular a su hija de 5 años en una escuela pública, que allí las escuelas funcionaban de manera muy diferente y que se daba mayor importancia a la comunidad y la diversión en términos de aprendizaje científico. asignaturas. Su experiencia es personal, pero las críticas al sistema escolar local ayudan a definir dos puntos de vista diferentes.





















El método educativo en Suecia: cómo funciona





“Cuando a mi esposa le ofrecieron mudarse a Suecia, sentí que nos habíamos ganado la lotería”, dice el padre, que explica cómo, especialmente en el primer período de la emergencia del Covid, muchas familias se contagiaron de esta idea escandinava. «Era un lugar utópico donde todos estaban felices, había paisajes maravillosos y escuelas de primer nivel».





“Soñábamos con un lugar donde los niños pudieran aprender a su propio ritmo, sin preocupaciones económicas ni ejercicios de tiro en el aula”, continúa el padre. Los padres decidieron inscribir a su hija de 5 años en un programa preescolar, y la educación real comenzó a los 6 años, para que pudiera integrarse mientras tanto.





Económicamente no hubo ninguna queja: el coste era muy bajo, unos 100 euros al mes por el cuidado de los niños a tiempo completo, incluidas las comidas.

Además, en Suecia existe un apoyo diferente para las familias, en caso de que no puedan pagar, por lo que todos reciben el apoyo necesario.

«Como también queríamos integrarnos como ciudadanos, inscribimos a nuestra hija en una escuela pública local, no en un instituto internacional privado», escribió el padre. «Pensamos que terminaría repitiendo algo de lo que ya había aprendido, pero pensando en aprender un nuevo idioma, repasando los temas «Lo ya estudiado puede ayudar en este sentido».













Cuestiones críticas en la escuela sueca desde el punto de vista de los padres





Luego, poco a poco, la decepción empezó a invadir a los padres: “La escuela sueca es famosa por su lentitud. Durante los primeros años se da prioridad a la socialización y el juego. Nos preocupaba que nuestra hija pudiera retroceder y olvidar las matemáticas y las ciencias en las que sobresalía, pero pensamos que eso cambiaría en los próximos años. «No fue así»





Según su padre, se da prioridad a los estudios sociales y las matemáticas básicas, y a los niños se les permite “cantar canciones y aprender a identificar plantas”, lo que parece haber llevado a su hija a quejarse de la falta de desafíos. Otro problema, entonces, es el ritmo: “Clases enteras se detuvieron para asegurarse de que todos los estudiantes estuvieran en sintonía, lo que explica el hecho de que no fueron más allá de las matemáticas básicas”.





Al final, la decisión fue radical: “A los ocho años, nuestra hija había memorizado docenas de canciones pop suecas, identificado aves locales de un vistazo, contado historias locales de memoria y bailado al son de Old Town Road gracias a sus esfuerzos. Pasaba horas después de la escuela viendo videos de Just Dance en YouTube, pero no podía hacer divisiones simples. Cuando se lo dijimos a los profesores, la fría respuesta fue: «Así son las cosas aquí». Finalmente regresamos a Estados Unidos».

Última actualización: lunes 25 de diciembre de 2023, a las 10:58



