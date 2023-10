Ataque en Bruselas, ISIS vuelve a atacar en Europa: aficionados asesinados antes del partido Bélgica-Suecia. Afirmación: “Venganza para los musulmanes”

El artículo se actualizó a las 2 a.m. del 17 de octubre.

Bruselas Vuelve a sumergirte en una pesadilla terrorismo Subordinar Fundamentalismo islámico. Imágenes y palabras que parecían haber entrado en la historia regresan a portadas y ediciones extraordinarias. En cambio, la dinámica es la misma que en los atentados ocurridos entre 2015 y 2016: en el centro de la capital belga, un hombre abrió fuego. Con Kalashnikov Después de bajarse de una motocicleta y matar al menos a dos personas, Dos fans suecos ¿Quiénes iban al estadio a ver el partido entre su selección nacional y Bélgica. Quedaron varias personas Heridas, incluido un taxista que ya se consideraba fuera de peligro. El autor del ataque se dio a la fuga en la misma motocicleta.

“Grita Dios es Grande” – Testigos presenciales dijeron que durante el tiroteo gritó:Allah es el más grande«.en curso Perseguir: el policía Y reunido en Toda la ciudad“, dijo el alcalde de la ciudad. Felipe CerrarMientras era Primer Ministro Alejandro De Croo Pidió a los ciudadanos que “ estar seguro». allá fósforoválido para las eliminatorias de la Eurocopa 2024, Cannes fue interrumpido durante el período intermedio. Los aficionados de los dos equipos fueron invitados a no salir y permanecer dentro del estadio: en las gradas Unas 35 mil personas Quienes esperaron hasta la medianoche antes de poder abandonar las instalaciones controladas por la policía. A última hora de la tarde, un portavoz de la Fiscalía Federal llamó a la gente “Al Cinea restaurante o fuera de casa” a “ir a casa y quedarse en casa hasta que haya amenazas”.

¿Quién es el atacante? El presunto agresor es Tunecino, 45 años.: Un portavoz de la Fiscalía Federal belga afirmó en la televisión nacional que el sospechoso era Reconocimiento Abdul Salam Al-AswadNacido en 1978. Según el periódico. sin libre el es tunecino Solicitante de asilo desde 2019. Esta noticia no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades. Con el paso de las horas quedó claro que el atacante no sólo era conocido por las autoridades servicios de inteligencia federales para él Extremismo islámico Pero las autoridades tunecinas también lo conocían por incidentes relacionados con él. Actividades terroristas. El hombre es su hogar. ŠkarbekEs uno de los barrios de la capital y uno de los más densamente poblados por comunidades turcas y norteafricanas. Aquí durante la noche la policía llevó a cabo una serie de registros.

Es una de las mayores oportunidades de las redes sociales. boodschap era la persona reconocible como aanslagpleger. Esto es lo que inspira al Estado Islámico. – Centro de Crisis de Bélgica (@CrisiscenterBE) 16 de octubre de 2023

En las redes sociales, elogia a ISIS. Varios videos publicados por el sospechoso en las redes sociales indican país islámico et al Sucesión. En un video selfie en el que aparece vestido de la misma manera que fue a trabajar. Chaqueta naranja flúor Y el casco blanco – dijo: “Vengué a los musulmanes. “Vive por la religión y muere por la religión”. Poco después, anunció que avanzaba hacia ese Estadio Rey Balduino (ex Heysel) donde se jugaba el partido Bélgica-SueciaPor eso los aficionados esperaron a que se limpiara la zona antes de poder abandonar el estadio. El gobierno belga planteó El nivel de alerta es 4máximo, sinónimo de Una amenaza terrorista “grave e inminente”.. También hay Francia Ey Holanda Reforzaron los controles fronterizos. allá Comisión Europea ha sido adoptado Medidas excepcionales Para el martes: el personal aconseja Trabajo a distanciaLos edificios estarán abiertos con horario reducido de 7 a. m. a 5 p. m., el estacionamiento estará cerrado y las reuniones no esenciales se pospondrán o se llevarán a cabo virtualmente.

Reconstrucción El tiroteo se produjo alrededor de las 19.15 horas en el centro de Bruselas, cerca del lugar del incidente. El lugar de SaintletEntre el Boulevard d’Ypres y el Boulevard du Ninième de ligne. Esta es un área no lejos de un vecindario. MolenbeekDónde ocurrieron los ataques terroristas París Lanzaron a Francia al terror Bataclán. En un video que circuló en las redes sociales, se puede ver a un hombre vestido con una chaqueta naranja y un casco en la cabeza, deteniéndose en la acera, dejando caer el scooter en el que llegó y portando un rifle automático, que pudo haber sido… AK-47Comienza el rodaje. En ese momento, se vio al hombre entrando al vestíbulo de entrada cercano de un edificio de oficinas. persiguiendo gente Pánico. Se escuchan más disparos, luego vemos al asesino salir del vestíbulo y asestarle el golpe mortal a una de las víctimas. Vuelve al scooter Y desaparecer.

Conduce a la motivación – El hecho de que las dos víctimas, que según la reconstrucción inicial acababan de bajar de un taxi, fueran suecas, recuerda que el debate en Suecia gira en torno al «derecho» de las mujeres. Quemar el El Corán (Especialmente frente a Mezquitas O en embajadas extranjeras a Estocolmo), controversia que se ha planteado varias veces Disturbios en las calles Lo cual terminó con la implicación de los máximos órganos de justicia del país escandinavo. Las únicas referencias explícitas que hizo el atacante fueron a la guerra en Medio Oriente (“Ayer Estados Unidos con aviones y misiles, hoy Gran Bretaña con todas sus fuerzas apoya a los judíos”, leemos en uno de sus posts) y al asesinato de un Niño musulmán de 6 años en Illinois En palabras de un hombre estadounidense de 71 años, acusado de odio racial: “Estamos hablando de una muerte violenta, pero si hubiera sido un niño cristiano, estaríamos hablando de terrorismo…” Después de publicar los videos en Facebook. Borrar perfil Donde se publicaron videos del atacante.

reacciones – Llegaron mensajes de condolencia y solidaridad de todos los líderes de las instituciones europeas. “La violencia ha golpeado el corazón de Europa”, escribió el presidente del Consejo Europeo en X Carlos Miguel, ex Primer Ministro de Bélgica. El presidente de la Comisión Europea añadió: «Estamos unidos contra el terrorismo». Úrsula von der Leyen. «Acabo de hablar con el Primer Ministro Alexander De Croo para expresar la solidaridad de los franceses en este terrible momento en Bruselas. Pensamos en las víctimas de este cobarde ataque, así como en nuestros amigos belgas y suecos con los que compartimos el susto”, añadió. Emanuel Macron. Primer ministro Georgia Meloni – dice una nota del Palacio Chigi – “sigue con preocupación las noticias sobre el atentado perpetrado en Bruselas, en el corazón de Europa. Italia condena enérgicamente todas las formas de violencia, intolerancia y terrorismo.