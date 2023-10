“Aliviar las sanciones al petróleo a cambio de celebrar elecciones”, acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela revelado por el Washington Post

Relajar las sanciones al petróleo a cambio de elecciones libres y democráticas. Estos serían los términos de un un acuerdo entre Estados Unidos Y Venezuelael acuerdo que se reveló El Correo de Washington Citando algunas fuentes que participaron en las negociaciones. En esencia,administración biden Te comprometerás a Se flexibilizan algunas sanciones impuestas a la industria petrolera venezolana: Por ejemplo, esto podría ser una licencia general para la agencia petrolera estatal de Venezuela que le permita reanudar negocios con Estados Unidos y otros países. De esta manera Caracas obtendrá una gran participación Mejorando sus condiciones económicasQue volvió a crecer en 2022 tras siete años de estancamiento. Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro voy a aceptar Convocatoria de elecciones presidenciales en 2024 Competitivo, abierto a los medios de comunicación y sujeto a seguimiento internacional, lo que dio lugar a la eliminación de la prohibición que actualmente impide a los líderes de la oposición presentarse a cargos públicos.

Según informaron ambas fuentes El Correo de Washington – permaneció desconocido Porque no está autorizado a discutir las conversaciones: el acuerdo se firmará 17 de octubredurante Reunión en Barbados Entre funcionarios del gobierno venezolano y figuras de la oposición, en presencia de funcionarios estadounidenses. La cumbre también fue confirmada en el país caribeño con un tuit deEmbajada de Noruega en México. De hecho, fue el propio gobierno noruego el que impulsó las negociaciones, que identificaron como el objetivo de Maduro y Venezuela. Una plataforma – una coalición de líderes de la oposición venezolana – tiene como objetivo específico «alcanzar un acuerdo político». Sin embargo, es probable que Estados Unidos incluya A Límite de tiempoEntonces podemos cancelar el alivio de las sanciones si Maduro no respeta los términos del acuerdo. Además, aún no está claro si el acuerdo incluirá también la liberación de los presos políticos detenidos en Venezuela, mientras que no parece contener ningún plan para descongelar los activos venezolanos congelados en Estados Unidos.

El supuesto acuerdo también debería llegar unos días antes de la reunión entre los partidos de la oposición venezolana que debería formalizar la creación de la organización. Elecciones primarias Para elegir un Filtro unitario Contra Maduro. favorito es María Corina Machado: Sin embargo, en la situación actual no puede presentarse a la presidencia, como todos los demás líderes de la oposición, precisamente debido a la prohibición impuesta por Maduro. Un embargo que Estados Unidos condenó enérgicamente en su momento podría terminar ahora.

Por tanto, el acuerdo entre Washington y Venezuela cambiaría radicalmente las relaciones entre ambos países, que han sido tensas durante muchos años y han empeorado bajo la administración Trump. La historia de las sanciones estadounidenses contra el gobierno y los ciudadanos de Venezuela se remonta a más de quince años, es decir Chávez Y arbustoPero lo fueron notablemente Se endureció a principios de 2019.el siguiente Una victoria «ilegítima». Maduro en elecciones 2018. a’administración TrumpPor ejemplo, impuso sanciones a la compañía petrolera estatal de Venezuela, al banco central y a funcionarios clave del gobierno. Posteriormente impuso un embargo económico más amplio, congelando los activos de funcionarios del gobierno estadounidense, bloqueando los tratos de los estadounidenses con el gobierno de Caracas, cerrando el sistema financiero estadounidense a Venezuela e impidiendo que ciudadanos y empresas compraran deuda venezolana. Todo con el objetivo de provocar el colapso del gobierno de Maduro.

Y sin embargo, tras el inicio de la llamada «Operación militar especial» en Ucrania Funcionarios de la administración Biden y del gobierno de Maduro Se reanudaron las conversaciones. Por un lado, en realidad petróleo venezolano Ha vuelto a la tentación en contexto Crisis de energía Por otro lado, debido a la guerra, Maduro comenzó a reunirse con líderes de la oposición. Entonces la Casa Blanca decidió Mandato de Chevron, petrolera estadounidense con diversos intereses en Venezuela, para retomar sus actividades en el país. Mientras tanto, perdió Otorgado a la empresa italiana Eni y a la española Repsol Reanudación de las exportaciones de crudo venezolano a Europa. Luego, en octubre de 2023, Washington anunció Reanudación de vuelos Hacia Venezuela para devolver a los inmigrantes ilegales. El supuesto acuerdo revelado El Correo de Washington Por lo tanto, sería sólo el último ejemplo de Derretimiento gradual En las relaciones entre los dos países. Pero también es probablemente el ejemplo más importante.