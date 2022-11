«Así que descubrí mi tumor. Estoy hablando de eso para que otros no se sientan solos »- Corriere.it

Entrega de tumores para todos

Decidí hablar sobre mi enfermedad en las redes sociales en parte porque sentí la necesidad Comparte lo que me pasótambién parcialmente Ayudar a los que están sufriendo o tendrán que pasar por la misma experiencia que yo – dijo el cantante. Cuando obtuve el diagnóstico, busqué en Internet y encontré bastante información. los tumor neuroendocrino pancreático Es muy raro y era una noticia de Steve Jobs, no una noticia tranquilizadora. No tengo otras referencias. y luego allí Gianluca Vialli, con quien pude hablar al día siguiente y me ayudó, me dio alivio. Sabía que yo también recibiría críticas, como la que me llegó enseguida, de que me sometían a pruebas y tratamientos como «excelentes», pero quería ayudar a los demás. Incluso me llamaron «narcisista patológico». Pero también recibí mucho cariño y todavía estoy satisfecho y feliz con mi elección”.