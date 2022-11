«Agosto ha sido un mes terrible, y ahora voy a hacer una gran preparación. El período oscuro venció con la fuerza de la banda»

Tras vencer también a la Lazio Federico Chiesa Ella habló con Sky Sports: «También es bueno estar aquí y volver a la rutina anterior. Han sido 10 meses interminables, en agosto cuando la línea de meta parecía estar allí para cada sesión de entrenamiento. Tenía problemas en la rodilla, tuve que hacer un Cheque, volé nuevo en Innsbruck, agosto fue realmente terrible pero con fuerza y ​​perseverancia salió la gente que me amaba y tardé dos meses en volver a estar en forma, luego de vuelta con el equipo y la conexión con el PSG fue cerrando un círculo”.





¿Cómo piensas volver a lo más alto en enero?

“Hubiera sido más feliz estar en el mundial pero aprovecharé este parón para hacer el chapuzón que no hice en julio, así que para mí será como empezar desde el principio y luego intentaré ayudar al equipo en enero. El equipo era mucho mi deseo, la llamada fue con el Paris Saint-Germain. Germaine fue inesperado, no lo esperaba, le dije al entrenador que estaba listo y que quería ayudar al equipo. No mostramos nuestra calidad en la Champions League, pero la ponemos en marcha y veremos qué se puede hacer en enero».





¿Cómo viviste ese período difícil en la Juventus?

«Creo muy firmemente que tenemos un grupo de grandes jugadores que quieren reservarse para el entrenador y nos espera un gran futuro porque logramos salir de una etapa muy mala pero demostramos que podemos salir adelante y la Lo más importante era la cohesión del grupo, juntos queríamos salir a toda costa porque la Juventus no se lo merecía. «La situación y creo que el 3-0 es el marcador correcto esta noche».





¿Cómo te ves en este 3-5-2?

“Siempre jugué en la banda, me siento bien y jugué lo mejor que pude en la banda, luego por necesidad también jugué el segundo punto, y hoy estaba feliz de estar de vuelta en esa posición”.