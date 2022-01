Asalto al Capitolio, una citación para los grandes nombres de Internet – Norteamérica

Doble penetración en la investigación del Comité de Investigación del Congreso de EE. UU. sobre el sangriento ataque al Capitolio el 6 de enero de 2020, en el que murieron cinco personas. Se emitió una citación contra todas las principales plataformas sociales, desde Facebok a Twitter y Reddit a YouTube, que están controladas por Google y por el grupo Alphabet. Mientras tanto, el FBI arrestó a Stuart Rhodes, el líder y fundador de la milicia de extrema derecha de los Juramentos de Guerra, por cargos de sabotaje y conspiración contra el país. Los líderes de las grandes redes han sido acusados ​​de no proporcionar toda la información solicitada desde agosto pasado: “Dos de los temas clave de la investigación -dice el Comité de Investigación del Congreso- son cómo la difusión de la desinformación y el extremismo violento en la red contribuyó a la ataque a nuestra democracia y los pasos que han dado las redes sociales, si yo lo he dado, para evitar que sus programas sean caldo de cultivo para la radicalización de tantas personas llevándolas a la violencia”. Violencias como la perpetrada por los guardias del departamento de Stewart Rhodes, que terminó en prisión. Habría sido una figura clave en la organización del levantamiento destinado a revertir el resultado de las elecciones presidenciales y evitar que el Senado certificara la victoria de Joe Biden sobre Donald Trump. Esta es la primera vez que los investigadores se involucran en la búsqueda de la verdad el 6 de enero de hace un año y el Departamento de Justicia avanza por cargos de sabotaje, como lo disputan otras diez personas involucradas en la investigación. Rhodes, ex paracaidista del ejército de EE. UU., graduado de Yale y ex colaborador del congresista liberal Ron Paul, fundó Oath Keepers en Texas en marzo de 2009, lo que los convirtió en el grupo paramilitar de extrema derecha más importante de los Estados Unidos junto con los Proud Boys. . El día del ataque al Capitolio, justo después del mitin de Trump, Rhodes ciertamente estaba en el Capitolio, comunicándose por teléfono y hablando con algunos miembros y líderes de su grupo que habían ingresado a los pasillos y salones del Congreso invadidos por una turba amotinada. No habría evidencia de que él también estaba dentro del palacio, pero era seguro que él era quien daba direcciones e instrucciones a los hombres de su grupo. La orden de arresto dice que Rhodes y sus hombres están acusados ​​no solo de ingresar al edificio por la fuerza, usando tácticas militares y atacando a los policías del Capitolio y Washington que intentaban controlar a la multitud, sino también de organizar una verdadera campaña «rápida». El Grupo de Trabajo de Reacción» que estaba estacionado en el cercano Hotel Virginia en Washington, está listo para intervenir si es necesario. Los abogados defensores siempre han sostenido que estas personas han sido asignadas para servir como guardaespaldas para proteger a amigos y aliados importantes de Donald Trump presentes en el día de la protesta, como el controvertido Roger Stone «Los Patriots deben tomar el asunto en sus propias manos», escribió Rhodes el 6 de enero en una publicación en el podio de Signal después de que comenzó el asedio al Capitolio.