Arritmia grave en jóvenes: nuevas esperanzas para el tratamiento con terapia génica

A veces lees sobre ellos en las noticias y son hechos que te asustan. Porque a menudo esto afecta mucho a los jóvenes. Atletas en ciernes o incluso atletas profesionales. que se desploma repentinamente en el campo de fútbol, ​​mientras corre o en medio de un partido de voleibol: si no interviene inmediatamente la ayuda médica, no se puede hacer nada. La muerte súbita cardíaca afecta a 1.000 personas menores de 35 años cada año y, a menudo, es la primera (y lamentablemente la última) manifestación de una enfermedad cardíaca oculta. ; En algunos casos es Miocardiopatía de origen una enfermedad para la que hoy hay nuevas esperanzas gracias a la terapia génica desarrollada en el IRCCS Maugeri por Silvia Priori, profesora de Cardiología de la Universidad de Pavía .

Arritmia en niños muy pequeños

La miocardiopatía resultante de una arritmia es Una rara enfermedad hereditariaque se relaciona con aprox. 5 mil personas en el mundodonde el corazón tiene menos capacidad de contraerse y aparecen latidos irregulares: suele aparecer en la adolescencia, con mayor prevalencia en quienes practican actividad deportiva intensa, pero Es difícil diagnosticar tempranamente porque los síntomas no son muy específicos.. Hoy en día se puede controlar con medicamentos betabloqueantes, pero el tratamiento requiere un compromiso importante, lo que empeora la calidad de vida en personas muy jóvenes; Para algunos, es necesario un trasplante. DesfibriladorEs más, de hecho Se aconseja no practicar deportes que tengan un impacto significativo en el corazón.Por el riesgo de sufrir palpitaciones, desmayos y muerte súbita cardíaca al realizar esfuerzos. “La miocardiopatía arritmia es causada por una mutación en el gen que produce proteínas responsables de la agregación de células que forman el tejido cardíaco”, explica Priory. Cambiar el gen reduce la cantidad y estructura de estas proteínas, lo que lleva a… Desprendimiento de las células del músculo cardíaco, que al separarse deja espacios vacíos en los que se forma tejido fibroso, haciendo que el músculo cardíaco sea menos elástico e incapaz de contraerse y bombear sangre.. Si la enfermedad no se trata inmediatamente tiende a empeorar hasta convertirse en… Insuficiencia cardiaca. En realidad, este cuadro crítico está relacionado con el hecho de que la presencia de tejido fibroso actúa como obstáculo a la propagación de los impulsos eléctricos al corazón, provocando arritmias peligrosas.