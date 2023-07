Ariana Sabalenka lanza una clara advertencia en Wimbledon contra la guerra: ‘Respétame’

(Proporcionado por Tennis World Italy)

En su primera rueda de prensa oficial directamente desde Wimbledon, Aryna Sabalenka ha querido enviar un mensaje bastante claro a la prensa y al mundo sobre el actual conflicto entre Rusia y Ucrania: “Antes de empezar, me gustaría decir que no voy a hablar de política.

Sólo estoy aquí para hablar de tenis. Por favor respetame. Si tienes cualquier tipo de duda de esta naturaleza, puedes pedirle a la WTA o al torneo que te envíe una copia de mis respuestas en competencias anteriores”, es el comentario que hizo la tenista bielorrusa, quien decidió cerrar cualquier tipo de polémica que podría presentarse en dos semanas en Londres por sus palabras sobre la guerra.

Una decisión personal para el joven de 25 años de Minsk, que quiere concentrarse en el tenis y posiblemente en la búsqueda del título en el All England Club.

Sabalenka sin expectativas

Ariana describió sus sentimientos acerca de regresar al Reino Unido después de ser eliminada el año pasado: “Estoy emocionada en este momento.

Estoy muy contenta, porque realmente extraño este lugar. Cuando vine aquí por primera vez, solo me estaba divirtiendo, no podía creer que estaba aquí. Luego agregó: «La única expectativa que tengo es dar lo mejor de mí en el tenis cada vez que estoy en la cancha y espero hacerlo». tener éxito.

Creo firmemente que puedo hacerlo bien en el césped de Wimbledon, de hecho, lo hice hace unos años. Me siento bien. En los últimos ensayos con Elena Rybakina, la campeona defensora: “Fue realmente genial.

En este campo todo parecía perfecto. Fue un muy buen entrenamiento, al más alto nivel. Creo que es una gran prueba antes de empezar a jugar”. Primera vez en Londres como campeón de Grand Slam: “El título del Abierto de Australia no afectó realmente mis creencias, porque honestamente ya no me da nada. Todavía tengo que salir al campo y mostrar lo mejor que puedo y luchar por ello”.