(ARC) Deportes: Anzil, financiación de gimnasios y gimnasio Tarcento

Daremos respuesta para ajustar el presupuesto de verano.

Algunas solicitudes presentadas por las asociaciones deportivas de Tarcento

Que se clasifican en los concursos de instalaciones deportivas:

¿En particular la propiedad de construcción? administración municipal

¿Llegará Tarcento a Asd CSI? Financiado con 200 mil euros.

Se destinarán hasta 200.000 euros a intervenciones

Mantenimiento del salón de artes marciales regentado por Judo

«Koroki.»

Así lo anunció el vicegobernador de Friuli Venezia Giulia.

Una delegación al Sport Mario Anzel, al finalizar el proceso de inspección

Instalaciones con Asesoría Deportiva y Obras Públicas

Municipio de Tarcinto Roberto Beltram.

“El distrito le debe crédito a la administración municipal

Tarcento, y en particular al Ministerio de Deportes y Obras

Público, por el compromiso demostrado en el cuidado y

Mantenimiento y cuidado de instalaciones deportivas.

Participar activamente en licitaciones regionales: me di cuenta de que hoy

Personalmente durante la inspección estatal y puedo confirmar esto.

Financiaremos solicitudes de contribución para el mantenimiento regular.

“Estructuras”, confirmó Anzel, elogiando también

A las Asociaciones Deportivas Tarsentino “por los brillantes

¿Gestionar qué? Legado para apoyar el crecimiento, desde

¿Capacitación y bienestar comunitario? Y la región”.

