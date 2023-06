Arabia Saudí destaca entre Milán y Kamada: la situación | primera página

Daiichi Kamada y el AC Milan, un trato que, hasta hace unas semanas, parecía estar a un paso de completarse, pero se ha ralentizado en este periodo de tiempo.. El acuerdo se alcanzó y todavía está en el escritorio de los rossoneri, listo para ser ratificado. Pero para los japoneses, al menos por ahora, la situación está en suspenso. En la primera clase, La falta de ratificación del acuerdo entre Kamada y el Milán como consecuencia de la espera a que los agentes del centrocampista ofensivo se inscribieran en el registro italiano., que es un registro que tarda más de lo esperado al inicio de la negociación. Esta anticipación generó algunas valoraciones por parte de Via Aldo Rossi que posteriormente llevaron a la compra de Loftus Cheek, que efectivamente cerró uno de los dos espacios disponibles fuera de la UE. el Así que el club rossoneri ahora está evaluando si ficharlo con Kamada, quien fue liberado del Eintracht Frankfurt. O centrarse en otros objetivos. Por estas razones, el muelle de Kamada todavía está cerrado pero está en espera. Y entonces Sus clientes comenzaron a considerar algunas propuestas alternativas. Árabe de nuevo – entre estas propuestasComo aprendí de calciomercato.comY También han aparecido algunos sondeos de opinión de clubes saudíes, dispuesto a cubrir también de oro al jugador japonés. Según los filtros, Kamada no tiene intención de escuchar las sirenas de Arabia, al contrario, está dispuesto a esperar hasta el último minuto una señal de la nueva administración rossoneri. Milán es la primera opción y lo sigue siendo. El japonés está firmemente convencido del proyecto rossoneri y considera al club lombardo el paso ideal a dar para continuar su carrera profesional. Es más, de nuevo según lo recogido en estas horas, la pista que ha visto una posible anexión de la Roma -capaz ya de anticipar competencia del club milanés por N’Dicka- no encuentra de momento partido concreto.