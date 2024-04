Antimonopolio 122 millones devueltos a 600 mil consumidores – Noticias

De enero de 2023 a marzo de 2024, la Autoridad Antimonopolio examinó 34.595 informes y concluyó 102 acciones, de las cuales 40 confirmaron la infracción y 48 aceptaron las obligaciones. En 47 casos menos graves, la autoridad ordenó el despido después de que las empresas adaptaran los indicadores formulados durante la persuasión moral. Esta actividad permitió devolver más de 122 millones de euros a 600.000 consumidores. Así lo confirmó el jefe de la Autoridad Antimonopolio, Roberto Rustichelli, en su discurso durante la presentación del informe de la autoridad.

allá Una combinación de patrocinio y caridad Los consumidores son castigadosdijo Roccelli al presentar el informe de la AGCM sobre el tema Palocco Ferragni. “Vale la pena recordar las medidas destinadas a reprimir los comportamientos incorrectos en relación con las reseñas en línea y las investigaciones llevadas a cabo en el sector del marketing de influencers – afirma -. Estas últimas han puesto de relieve cómo el comportamiento del consumidor puede verse perjudicado injustificadamente por una comunicación basada en una mezcla de ambigüedad. entre patrocinio e iniciativas benéficas, haciéndoles creer, contrariamente a la verdad, que están contribuyendo a la iniciativa benéfica comprando el producto”.

ANSA ANSA O'Leary (Ryanair): Déjennos en paz, pero actúen contra las agencias piratas – Noticias – Ansa.it «Dejemos de actuar contra Ryanair cuando ofrecemos los precios más bajos del mercado italiano y, en su lugar, hagamos algo contra las OTA piratas como eDreams, que tienen fama de engañar a los consumidores e inflar los precios de los billetes». (manejar)

“La existencia de empresas que no podrán sobrevivir en mercados verdaderamente competitivos es lo que se llama… «Negocio zombi» «Provoca ineficiencia en el sistema, obstaculiza el crecimiento empresarial saludable y desalienta las inversiones y el empleo», dijo Rustichelli. «Desarrollar la competitividad requiere no sólo barreras bajas de entrada, sino también barreras bajas de salida», añadió. Una economía que favorece el crecimiento y la justicia social no puede basarse en la protección del status quo, en políticas destinadas a proteger a las empresas existentes de nuevos entrantes más eficientes e innovadores, o en el uso de fondos públicos con el único propósito de sostener artificialmente la vida. Empresas estructuralmente improductivas. Las empresas son como las personas: nacen, viven y mueren. Continuó diciendo que para apoyar el desarrollo del sistema económico en el sentido que acabamos de describir, el programa Pnrr es esencial no sólo por los recursos e inversiones que permite movilizar, sino también por las reformas que requiere. adoptado. «La política de competencia protege no sólo los intereses de los consumidores, sino también los intereses de las empresas italianas eficientes, promoviendo un modelo de desarrollo orientado hacia la competitividad y la equidad».

