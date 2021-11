Andrea Nicole eligió CIPRIAN para hombres y mujeres / Encuentro secreto, la ira de Filippi

Avances de la grabación hombres y mujeres Hoy, 30 de noviembre, revelamos que Andrea Nicole eligió a Ciprien pero no con las sillas rojas de la capilla en el estudio. De hecho, los dos llegaron juntos, después de pasar una noche solos y sin cámaras, todo sin el conocimiento de la redacción. El comportamiento generó críticas de Gianni Sperti en particular, quien acusó a los dos de ser falsos y construidos, y le dijo a Nicole que ella no era digna del trono. Palabras fuertes para la niña que rompió a llorar. También decepcionado estaba Alessandro, otro pretendiente de Andrea Nicole, quien aprendió todo en el estudio. También los acusó a ambos de ser falsos y artificiales. (Actualizado por Anna Montesano)

Andrea Nicole Cibrian eligió

Evolución en estudio hombres y mujeres. Después de una larga espera Andrea Nicholl, uno de los nuevos tronistas de esta versión, ha tomado una decisión. Según Lorenzo Bugnaloni en su página de Instagram Menedonneclassicoeover, la elección de la bella Nicole (sin sorpresas particulares) recayó en Cipriano. Por otro lado, tronista enseguida mostró un gran interés por él, que luego se convirtió en amor.

Rey Chipre Hace unos episodios, admitió que estaba enamorado de ella, pero luego decidió no volver al estudio sintiéndose un poco cuidado por ella, a pesar de esta importante revelación. Andrea Nicholl, sin embargo, no se dejó frustrar por este comportamiento y de hecho lo llamó al estudio para que él pudiera contarle todo lo que había en su cara.

Ciprien y Andrea Nicholl, encuentro secreto sin cámaras: los dos hombres y mujeres asesinados

Pero como elegir Andrea Nicole para hombres y mujeres? Según la evolución de la noticia, en la grabación que tuvo lugar ayer Maria de Filippi tuvo una pelea con CyprienAunque por el momento no se conocen los motivos. En respuesta, luego de grabar, el niño decidió tocar la puerta de la casa. Andrea Nicholl Pero sin la producción de cámaras. Luego, los dos pasaron la noche juntos sin notificar al equipo editorial. Hoy entraron juntos al estudio, confirmando que se eligieron el uno al otro. Su comportamiento, sin embargo, enfureció Gianni y Tina Lo que acusó a los dos de crueldad, lo que hizo llorar a Andrea Nicholl.

