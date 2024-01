Amigos, esto es lo que los estudiantes comen en casa todos los días: el secreto de Maria De Filippi revelado

amigosEsto es lo que comen los concursantes en casa. Maria De Filippi soltó la sopa sobre todo esto.

otra vez El padre de todos los talentos. Dio en el blanco. De hecho, incluso durante esta edición, es seguro que Fue muy aclamado. Y ahora la espera es demasiado larga para verlo en vivo. Escenario nocturno. Al fin y al cabo, es uno de los sitios más seguidos no sólo por el público en general sino también por los profesionales. Insiders.

Por eso todos los estudiantes sueñan con llegar allí. Por eso sufren tanto al ver perder tanto a un bebedor. Gran oportunidad. Obviamente lo mejor es llegar el últimoY también ganarlo. De todos modos, incluso solo participa en ello. amigos Debería verse como una auténtica bendición del cielo.

No en vano es Gran oferta. Después de eso, incluso aquellos que no ganaron a menudo pasaron al mundo del entretenimiento. Solo piensa en ello Stefano Di Martino Que quedó en quinto lugar y que hoy es un showman de gran éxito tanto en televisión como en teatro, además de A. Elodie y Annalisa Scarrone que quedó en segundo lugar y que hoy se encuentran entre verdaderas divasY también lo son las estrellas de la música.

Más allá de esto en los últimos años, además del gran talento estudiantesY algunas de sus actitudes son las que hacen que la gente hable de ellos durante mucho tiempo. Incluyéndolos – Falta de esfuerzo en limpiar la casa y mantenerla ordenada donde viven. Los profesores Zerbi y Todaro, en primer lugar, los reprendieron en este sentido. El mismo presentador implacable Situaciones de este tipo.

amigosLo que comen los estudiantes en casa, habla María

Tampoco tolera la arrogancia, la mala educación o la falta de respeto de ninguna forma. En cualquier caso, generalmente es Orgullosa de sus hijos Y los éxitos que logran son a veces muy prolíficos mientras todavía son parte de escuela. De hecho, ella fue quien le habló de esto públicamente durante las reuniones. Varios episodios dominicales.

Episodios que son muy populares y se emitieron poco antes. muy ciertola edición impresa insignia de Mediaset Networks, organizada por Sensational Silvia Tuvanen. Si bien muchos podrían esperar que Silvia Logró tener entre sus invitados a una pareja formada por antiguos alumnos. Mateo Y Mío, Marie Él reveló que Qué comen los concursantes dentro de casa.

Variedad W y más.

Aparentemente comen lo que quieren, dependiendo de sus gustos y posibles intolerancias. Algunos entonces Estoy a dieta Esto sucede especialmente si son bailarines. Y otros siguen Dieta muy específica. En resumen, supongamos que el gasto está muy diversificado Eso podría cambiar Y también según las estaciones y el clima, además de las temperaturas.

Definitivamente tratamos de no perderlos nunca. Frutas y verduras frescas de temporada. Es fundamental sentirse bien no sólo físicamente sino también psicológicamente. Entre otras cosas, incluso recientemente el profesor Alessandra Celentano Señaló que no debemos tomar malas decisiones y no comer como mucha gente piensa Pérdida de peso. En lugar de eso tenemos que empezar alimentarse bienSin hinchazón.