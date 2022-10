Amici 2022, Samuele Antinelli En memoria de Michel Merlot / «Viví su dolor»

Amici 2022 de Maria de Filippi rinde homenaje a Michel Merlot con Samuel Antenelli

La cita televisiva habitual de Amigos 2022con el episodio de Al-Nahar del 21 de octubre de 2022, que entre otras noticias veis samuel antinelleMe invitaron a un homenaje especial en memoria de Miguel Merlot. Este último, ex alumno vocalista de la banda dirigida por Morgan la noche de las 16 horas, falleció en 2021 a causa de una leucemia fulminante. El ex Amici tenía posibilidades de rescate «entre el 79 y el 86%», si el médico de cabecera hubiera entendido que el hematoma de la pierna era un síntoma de la enfermedad, y no solo una ruptura. Mientras tanto, mientras corren rumores de que la ex amante amigos El 22 estará cerca de Sanremo 2023, resurge su memoria de talento, con los bailarines profesionales Elena Damario y Francesco Borcelluzzi, quienes presentan la nueva tarea del alumno de Emmanuel Lo, Samuel del mundo Samuele Antinelli. Se trata de una coreografía para bailar al son de Farfalle, canción póstuma de Michelle Merlot alias Mike Bird, lanzada tras la fecha de su muerte que llevó a la desesperación de fans y seres queridos del ex Amici .17. Se declara Samu ante el mundo Samuele Antinelli, en relación con la responsabilidad que implica el honor que le espera en Amici 22, en memoria de Merlo. El aspirante a bailarín profesional dice que simultáneamente le emociona la idea de identificarse con el dolor del fallecido cantante que pudo volver a verse, y que se convirtió en el motor de la constancia que caracteriza la trayectoria musical e histórica de Amechi. de Michele, quien también estuvo a merced de una crisis artística que lo abrumó por la noche.

En respuesta al encargo de la misión especial que lo espera en el Teatro Amici 2022, Samuel Antenelli en Arte samo No oculta que se siente muy cerca de dudas aniquiladas. Michel Merlot en su ser sensible Lo que lo une a muchos jóvenes, que parecen fuertes y frágiles por la inseguridad: «Me encuentro mucho en las primeras palabras que dijo. Es decir, cuando Maria de Filippi habló de él como un niño que necesita certeza y alguien que le dé y te digo ‘bien’ cuando te llamen a juicio, encuentro que me meto mucho en esto».

Samuel se encuentra con los profesionales y está listo para trabajar con ellos en la coreografía de «Butterflies». # Amigos 22 pic.twitter.com/4kNgn7l0dW – Amigos Oficiales (@AmiciUfficiale) 21 de octubre de 2022

“Somos mariposas y en cambio creemos que somos elefantes”, canta Michelle Merlot en la canción sobre la que se asienta la coreografía, llamada a mostrar a Samuels, y para Elena Damario la tarea de homenajear no es sólo una gran responsabilidad. De ahí un objetivo importante. Pero es una oportunidad que este último debe recordar al fallecido cantante en el corazón de quienes lo siguen amando.

