casa » American Beautiful Progress: ¡Taylor se mete con Brooke!

Descubramos juntos los avances estadounidenses de Beautiful, la telenovela que se transmite de lunes a domingo en Canale 5: ¡aquí están los resúmenes de los episodios que pronto se transmitirán en Canale 5!

el Avances en EE. UU. para Beautiful Will revela que hay noticias interesantes en el horizonte con respecto a Taylor. ¡Parece que Hayes quiere romper el pacto con Brock y volver a Ridge! Ella también está enojada con su amiga por su hijo, Thomas.! Pero descubramos juntos qué revelarán en detalle las vistas previas del episodio que pronto se emitirá. 13:40 por Canal 5.

Hermosas vistas previas americanas: Brooke y Taylor son amigas

parece estar en camino El final de la gran amistad entre Taylor y Brooke. Sin embargo, el error no será bordeNo del todo, al menos. Hayes y Logan han sido rivales durante años.: golpea el corazón Forrester En una guerra continua, ambos resultaron perdedores. Finalmente, después de todo lo vivido, deciden cambiar. Si ninguno de los dos puede ganar, ninguno de los dos puede perder. abandonar la cresta y levantarse.

Hermosas vistas previas estadounidenses: Taylor empuja a Brooke hacia Deacon

empezar en Taylor y Brooke tienen una profunda amistad.Lo que les lleva a enfrentarse a diferentes situaciones. especialmente Logan Siempre está muy cerca HayesTanto es así, que empezaron a circular rumores Podría haber interés romántico entre los dos.. Pero parece que pronto habrá una grieta en la relación. A ambos les resultará cada vez más difícil mantenerse alejados del hombre que aman. Sin embargo, Taylor intentaría jugar a Cupido entre Hope y la madre de Deacon de una manera demasiado entusiasta para que el propio Sharpe sospechara.

Taylor se enfada con Brooke en American Advances

Taylor puso su mirada en Ridge nuevamente. Parece que las intenciones del psiquiatra no son puras: Espera que Brock y Deacon vuelvan a estar juntos para poder jugar visiblemente con Forrester. Pero este no es el único peligro para su amistad: parece que pronto habrá roces entre ellos por culpa de sus hijos. en detalleHayes no lidiará con el hecho de que Logan no confía en Thomas y cree que de alguna manera está tratando de manipular a Hope.…

amanteTevolla histórica y querida telenovela estadounidense, transmitida diariamente por 13:40 en Canal 5.