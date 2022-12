Ámbar, tres minutos de locura Así han pasado 30 años

Ambra: La sorprendente sorpresa de X Factor que volvió locos a todos. ¿Cómo retrocedemos 30 años en un instante? Esto es lo que sucedió.

Ambra Angiolini comenzó su carrera muy joven, cuando aún tenía catorce años: Gianni Boncompagni la eligió para su espectáculo «Non è la Rai».

Enorme recinto de televisión, donde muchas chicas jóvenes literalmente jugaban a coristas.

El éxito de Amber cuando era niña.

A pesar de las muchas críticas recibidas en su momento, El éxito de Amber estalla de un solo golpe. Tanto es así que las canciones que canta en el programa se hicieron muy populares y conquistaron instantáneamente las listas de éxitos de esos años. Muchas ediciones En el Festivalbar y muchos conciertos.

actriz talentosa

Después de un éxito tan rotundo, para Ambra, que todavía es tan joven, es difícil deshacerse de la figurita de Lolita en falda. Entonces no fue Rai, Ambra hizo mucha radio y mucho teatro. Su gran éxito real en el mundo de la actuación viene con su papel en Saturn Against de Farzan Ozbek en 2007.

Desde entonces, Angiolini finalmente encontró su dimensión, lo que finalmente le devolvió la fama asociada no solo con este papel que jugó en su pasado. Ambra hoy es una actriz establecida que ha logrado acumular muchos papeles diferentes. Desde el papel dramático hasta el más cómodo papel de la comedia italiana, su talento se nota y se nota.

¿No es ese Rayo? mal pasado

Mientras tanto, uno de sus intereses sigue siendo muy fuerte por la música, que continúa perfeccionando. No habla mucho sobre el período en Non è la Rai. Cuando lo hace, lo hace de mala gana, llamándolo un período infeliz de su vida. Porque para una niña de 14 años, un éxito tan temprano fue difícil de soportar.

Ambra sorprende a todos en X Factor 2022

Nunca se niega la conflictiva relación con esa época, y de hecho, también la explora en un libro. Hoy, Ambra Angiolini es finalmente una mujer asertiva, que ya no se avergüenza de su pasado televisivo y, de hecho, ha aprendido a jugar con el sarcasmo.. Hechos, no palabras: Angiolini demostró a todos cuánto disfruta ser ella misma, incluso cuando eso significa volver a ese pasado que la atormentó durante tanto tiempo. Durante la final de la última edición de The X Factor, donde fue una juez competente y dulce con tostador, Ambra Les dio a todos un momento diciendo que la iconografía es un eufemismo.

Estaba vestido con su icónica blusa blanca, corbata negra, ed Ella sube al escenario para cantar T’appartengo, completa un ballet perfectamente sincronizado. Porque retrocediendo en el tiempo, si fueras Ambra Angiolini, podrías.