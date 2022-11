CARACAS – En el mundo del fútbol, ​​un personaje vestido de negro (ahora un poco más colorido) cruza el rectángulo verde y siempre silba en la boca. En varias ocasiones este hombre envía saludos a sus familiares. Si aún no lo has descubierto, te diré el veredicto. Sin él, el fútbol no tendría sentido, se puede jugar sin delantero ni central, pero no sin él, ese hombre que nunca ha tocado el balón con los pies en 90 minutos y nunca lo recibe. Oferta honesta.

Hoy, a pocos días del Campeonato del Mundo de Qatar, queremos recordar a Vicente Llobregat, el primer árbitro venezolano en arbitrar un partido del Campeonato del Mundo.

Podemos describir la historia de la primera vez de un árbitro venezolano en la final de la Copa del Mundo diciendo: “Eran las seis de la tarde del 15 de junio de 1974, en el estadio olímpico de Munich frente a 58.000 espectadores Italia – Haití se enfrentó, el encargado de hacer justicia ese día fue el Lugerbat venezolano Esa fecha histórica entró en los calendarios futbolísticos por ser la primera vez que un venezolano arbitraba un partido en un evento mundial”.

A pesar del ruido de la multitud en el estadio alemán, el árbitro Llogrebat logró calmarse. De acuerdo con los medios de comunicación de la época, el venezolano pudo disfrutar todo al máximo: desde caminar desde los vestuarios hasta el estadio, luego todo el trabajo del protocolo, los equipos en la cancha, los himnos nacionales, el intercambio de lemas, y luego el lanzamiento.

Ese 15 de junio fue el primer partido de aquel Mundial Azzurri. En el juego nacional hubo 90 piezas como Capello (autor de un gol histórico en Wembley), Riva, Rivera, Mazola y el capitán Facchetti.

Por otro lado, los isleños que se clasificaron bajo la dirección del técnico italiano, Ettore Trevisan, quien luego fue absuelto. Los haitianos estudiaron muy bien a los azzurri y en la primera parte aguantaron la influencia de Riva y sus compañeros.

Al comienzo de la segunda parte llegó el histórico gol de Emmanuel Sanon, que acabó con el imbatible récord de Zoff de 1142 minutos. Para que conste, Italia ganó 3-1.

En el año venezolano 2022 Jesús Valenzuela Incluido en la lista de árbitros para los Campeonatos del Mundo de Qatar.

(Por Ferravante de Simon / Consejo editorial de Caracas)