«Alex Bailey» cava su propia tumba «/» Sulley siembra discordia «

los Marqués de aragón Intervine en comunicación audiovisual y como invitada durante el episodio de ayer de «GF Vip Party», que fue transmitido por Mediaset Infinity y moderado por Giulia Salemi y Gaia Zorzi. El ex competidor de Big Brother Vip 3 comenzó recordando cómo esta edición de realidad quien participó fue “El más asombroso y de calidad jamás visto. Había gente de gran profundidad y calidad. Todo el mundo me lo escribe, incluso los críticos, mientras que este año estamos en el pantano de Styjian … «.

Adorada con estilo, GF Vip / Marchesa d’Aragona: «Sully se levanta dolorida y descuidada»

Más tarde, Marchesa recordó a todos los espectadores la fecha en nuestras columnas: «está leyendo «Amor con elegancia» en ilsussidario.net. Es mi primera columna psicosocial-antropológica y es muy innovadora. En este análisis, entro directamente en los pliegues del alma humana, y veo todo lo que sucede en este mundo entre la realidad y la realidad, entre la miseria y la nobleza, en una clave completamente nueva, donde terminaré el próximo año 30 años de periodismo «.. Sobre los inquilinos actuales de la casa dijo: «No conozco a Gianmaria, Sophie y Manuel, conozco a todos los demás. Aprecio mucho a Aldo Montano, con quien compartí una experiencia laboral muy interesante bajo la dirección de Simona Ventura. Es una persona de gran profundidad, llena de honor y respeto y tiene una relación maravillosa y conmovedora con Manuel. También amo a este último, Francesca Cipriani y Giocas Casella.

Adorado con elegancia, GF Vip / Marchesa d’Aragona: «¿Alex, Soleil, Delia? Basura …»

Marchesa Dragona: «Alex Bailey, Triple Horror en el Cubo»

Continuando con su discurso ante la Fiesta GF Vip, el Marqués de Aragón lo reveló «Yo también me encantó Alex Bailey: Lo conozco muy bien, es una persona maravillosa. Sin embargo, en un momento dado, una variable loca lo cambió: tal vez alguien le dijo que al hacer este set tan mal valorado, iba a lograr la victoria. En cambio, reman contra la corriente. Horror de triple cubo con antenas y campanas que suenan, está cavando su propia tumba. Su agente también está de acuerdo y está preocupado. No sé por qué está miserablemente miserablemente de sí mismo «..

Admirador de la elegancia, GF Vip / Marchesa d’Aragona: «Alex Belli no conoce la vergüenza»

En general, en el caso Bailly-Delia-Soleil, «Yo señalo grandes inconsistencias y no hay escasez del ego puro de los competidores. Delia tiene un tigre autoproclamado, Sully tiene una leona autoproclamada. Nunca he visto ni leonas ni leopardos, solo he visto un gran deseo para ello Delia para entrar a la casa como competidor. Sin embargo, me encontré con Sulei con un escudo, un casco y una lanza, pero después de un par de minutos ella dijo que Sulli era una mujer hermosa … ¡Realmente un desastre mental que el mayordomo me había quitado! Sully siembra discordia, arruina toda ruina, peor que Mons. ¿Por qué es VIP? No hay razón. Y de todos modos, incluso Katia Ricciarelli tiene un ego gigantesco «..

HAGA CLIC AQUÍ PARA VER EL VIDEO DEL EPISODIO INTEGRADO DE GF VIP PARTY

© Reproducción reservada