A día de hoy, los retiros en cajeros automáticos sin tarjeta son: la oficina de correos italiana sorprende a todos

Poste Italiane entra en el futuro y presenta una nueva forma de mostrar las comunicaciones con los usuarios.

¿Qué pasa si tenemos que Acceso a un cajero automático Y de repente nos dimos cuenta de que nuestra tarjeta de cajero automático se quedaba en casa o ¿quién sabe dónde? Simple, ya no podemos retirar efectivo, quedarse sin dinero E incapaz de llevar a cabo, tal vez, aquellas comisiones que nos urgeban en ese momento. el nuevo Transferido por Poste Italiane, en la tendencia con lo que está vigente ahora en el mercado financiero, especialmente en términos de adopción de nuevas y efectivas tecnologías ayudará a muchos clientes.

Correo italianoDe hecho, está lanzando el nuevo servicio sin tarjeta que permitirá a todos sus clientes, titulares de cuenta corriente o prepago, retirar efectivo, de hecho, sin tener que contratarlos. Tarjeta de cajero automático. Por otro lado, lo que será absolutamente necesario para completar este tipo de operación es nuestro smartphone. Sin embargo, de hecho Accediendo a las aplicaciones de Bancoposta o Postepay Podemos interactuar directamente con los cajeros automáticos habilitados y luego realizar las operaciones requeridas.

Retiros en cajeros automáticos sin papel: el nuevo servicio de correos italianos

El antiguo método de retiro es ahora cosa del pasado, ya no está alineado con lo que de alguna manera representa la dirección innovadora de la trayectoria tecnológica en un sector en particular. Estamos hablando de increíbles posibilidades que desata el mercado de nuevas tecnologías y nuevos servicios. Con estas perspectivas y supuestos de que no es posible, hoy, escapar de lo que es una cierta lógica. Entonces, incluso los pagos deben hacerse En una versión sin tarjetaDesde el smartphone accediendo a la aplicación e interactuando indirectamente con él y con el cajero automático.

necesidad de mostrar Para sus clientes un servicio digno del tiempo que vivimos, que aprovecha cada lógica y cada progreso para asegurarse de que algún servicio pueda Viajando en la misma línea de onda del proceso tecnológico. Ingrese a la aplicación, escanee el código QR en la pantalla del cajero automático luego de ingresar el número 9 gracias al comando requerido en la aplicación Retiro sin tarjeta. Una vez hecho esto, todo comienza desde nuestro teléfono inteligente, desde allí se lanzará la elección de la cantidad a retirar, y el juego terminará en unos minutos. En resumen, Poste Italiane lanza una tecnología completamente nueva al servicio de todos sus clientes, respetar el camino que siempre ha puesto a la empresa en primer lugar en términos de innovación tecnológica.