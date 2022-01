Al-Bano da positivo para el virus Corona después de 3 dosis: «No lo creo»

Una Comienza 2022 pequeña grieta Albano Carisi. Era el exmarido de Romina Power forzado rendirse año Nuevo Desde Canal 5 Como resultado con Federica Panicucci positivo En Covid-19, lo suficiente para obligarlo a quedarse en casa Propiedad Celino San Marco, en Puglia, cancela los numerosos compromisos en agenda.

Leer también – Alicia McCurry, ex-Givina embarazada víctima de acecho: ‘Te violó y luego te estranguló’

Y el cantante habló en una entrevista con el semanario Oggi, que fue reeditada hoy en su cuenta personal en Instagram, destacando que no tiene Sin síntomas. La pareja de Loredana Lecciso se sometió tres dosis Vacuna en el último año uno opción Quien tiene el rescatados: «Lo siento lo haremosSi no sabes que lo eres positivo No lo creeré. Después de tomar tres dosis de Suero Puedo decir que no veo ni siento el virus. El año pasado lo hubiera hecho cientos Y siempre he estado afuera Negación: Cuando me dijeron que estaba positivo No yo podría creer en mis oídos «.

es dueño del bano capturado Contratación con Covid-19 en Croacia, durante las vacaciones de Navidad, adonde fue por primera vez, hace veinte años, para gastar Navidad con su hija Kristel, quien recientemente se convirtió en madre del bebé por tercera vez RioCuñado y cuarto hijo de Davor Luksic Romina Carpintería.

«Yo era muy pequeño día Y ella era hermosa. Solo mi hija invitó a algunos el día 24 amigos Resultó que uno de ellos era positivo. Romina Jr y yo lo poseemos ser Ella atrapó, y afortunadamente Kristel y sus hijos son pasivos «.

Última actualización: miércoles 5 de enero de 2022, 22:55



© Reproducción reservada