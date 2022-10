Ahora Asia Central también está desafiando a Rusia. El presidente tayiko quiere más dinero de Putin y lo ataca: «Respeto, la Unión Soviética ya no existe»

Para entender la cantidad de invasiónUcrania hacer modo en Asia central Difícil de manejar ponlo adentroSolo menciona un hecho. Video del discurso que dijo el presidente TayikistánY el Imam Ali Rahmuncelebrada el fin de semana pasado publicidad Astaná Durante una cumbre entre las repúblicas de la región y Rusia, se propagó muy rápidamente 9 millones de visitas. No. Stratosphere por decir lo menos para una película así. El motivo de tan gran interés se explica rápidamente: el líder tayiko habló en exceso, sorpresivamente, directamente, exigiendo respeto al inquilino del inquilino. Kremlin Y que los países de Asia Central no sean tratados como si fueranURSS. déspota Dushanbe, quien también habló de la necesidad de Rusia de invertir en las economías locales, dijo que la Unión Soviética se derrumbó debido a la incapacidad del centro administrativo para prestar mucha atención a las necesidades de las propias repúblicas más pequeñas de la Unión. Si otros líderes regionales sentados alrededor de la mesa lucharon por ocultar toda su vergüenza, Putin respondió en cambio al ataque, mostrando indiferencia y defendiendo su posición. Él vuela Afirmó que «en la era soviética se publicaron libros en los idiomas nacionales, se abrieron teatros y la cultura y la economía fueron testigos de grandes etapas de desarrollo».

La intervención de Rahmon, que tuvo lugar en un área que se sabía que estaba sujeta a escrutinio con gran interés por parte de los llamados «eruditos soviéticos», claramente dio lugar a las especulaciones más variadas. Algunos observadores han argumentado que fue ataque directo al papel de Rusia en Asia Central mientras que otros quieren, de una manera más aceptable, que el líder tayiko, habiéndose librado del aislamiento de Rusia, intente Haz tu papel de aliado que pesa hierro Desde Moscú para más información Concesiones económicas, militares y políticas. Este último es el punto central a partir del cual comenzamos a analizar la situación. Putin ahora está tan aislado internacionalmente que incluso el presidente de una de las repúblicas más pequeñas -por peso demográfico, económico e internacional- se siente facultado para arrinconarlo públicamente.

Llegando a lo tangible, y ampliando su mirada a la dimensión regional, es claro que Rahman está tratando de “monetizar” su proximidad con Rusia, que se ha mantenido firme incluso en un momento tan complejo. Primero, Tayikistán necesita inversión para tratar de mitigar el riesgo. Crisis económica que viene afectando al país desde hace años. No solo eso: incluso si la base militar rusa más grande en el extranjero está ubicada en territorio tayiko, la República de Asia Central limita con la fronteraAfganistán Desde que tomó el poder talibanes Tomó una actitud muy crítica hacia el movimiento extremista. Aquí, entonces, el fortalecimiento del apoyo militar ruso sin duda encajaría en el régimen de Dushanbe. Este último punto es más correcto dadas las relaciones muy tensas con Kirguistán Por problemas fronterizos y de agua. Y se produjeron a mediados de septiembre los enfrentamientos más violentos de los últimos años, provocados por Tayikistán, y que causaron decenas de víctimas. Actualmente está en marcha una frágil tregua, pero la retórica entre los dos gobiernos es mutuamente agresiva y una nueva ronda de enfrentamientos está a la puerta.

Luego vino el ataque a favor de las cámaras de Rahmon contra Putin en uno de los momentos más importantes en las relaciones entre Rusia y KazajstánEl gigante económico y geográfico de Asia Central. el presidente de kazajstán, TokayevEmpujó a su país cada vez más lejos de las posiciones rusas tras la invasión de Ucrania, por miedo a aislarse internacionalmente y perder su credibilidad ante los ojos de los inversores. Recientemente Choque violento con Moscú por la no expulsiónfirmado más tarde, al embajador de Ucrania M Astaná, quien se convirtió en el protagonista de los últimos meses de declaraciones vitriólicas contra el Kremlin. Decenas de miles de ciudadanos rusos están huyendo deconscripción militar También llegan a Kazajstán, que comparte la segunda frontera más larga con Rusia a nivel mundial. Tokayev dijo que los ciudadanos de la unión que llegan, que no necesitan visa para ingresar a Kazajstán y muchos de ellos usan el territorio de Kazajstán solo como corredor de tránsito, No serán deportadosA menos que estén en la lista de personas buscadas internacionalmente. Otro golpe a Moscú.

La firma kazaja no ha escapado a los actores que están interesados ​​en incrementar su protagonismo en la región. allá Porcelana Está más cerca que nunca de Kazajstán: durante su última visita oficial al país, el líder Xi Jinping declarar testamento Beijing Apoyar al gobierno de la República Centroasiática en la defensa de su integridad territorial. El mismo concepto fue confirmado unos días después. Erdogan. La integridad de las tierras kazajas no está en peligro, pero si apareciera tal amenaza, seguramente sería atribuida a Rusia. Yo también’Uzbekistán Cada vez mira más hacia otros horizontes, realizando todos los acuerdos posibles para aumentar la conectividad de las infraestructuras regionales y actuando como promotor de una mayor integración y cooperación local, que se produce al margen de la influencia de actores externos. El problema de Putin es que mientras Moscú mantiene una influencia significativa en Asia Central, el grupo de sus aliados de hierro en la región está disminuyendo y los pocos que quedan están comenzando a alzar la voz. Ciertamente no es un escenario tranquilizador.