Agosto, ahora ha llegado una noticia inesperada, y puede ocurrir dentro del inmediato mes de agosto; Dirección »ILMETEO.it

Clima: agosto, ahora ha llegado una noticia inesperada, puede suceder directamente en agosto; dirección

Pronóstico del tiempo hasta mediados de agosto¿Qué tiempo hará hasta mediados de agosto? Acaba de llegar la última actualización con novedades inesperadas; Corremos el riesgo de que Italia se divida en dos en el frente meteorológico y climático tan pronto como el próximo mes.

El clima en Italia se está volviendo cada vez más extremo, y lo estamos viendo claro incluso en los últimos días. La ansiedad, en este sentido, también se dirige al próximo mes. Agosto: hay bien Dos escollos que se ciernen sobre nuestras vacacionesde hecho, dos caras de una misma moneda, una clara señal de los cambios climáticos en curso que también tienen impactos cada vez más frecuentes en nuestro país.

Debe ser la premisa necesaria. Para determinar una tendencia fiable a largo plazo debemos, como de costumbre, analizar los llamados pronóstico estacionaluna serie de indicadores (solares, atmosféricos, oceánicos, etc.) y posibles conexiones («Si esto sucede en esta parte del planeta, estadísticamente después de un tiempo sucederá en esa otra parte del planeta…»). Una vez categóricamente poco confiables y simplemente un objeto de estudio e intrigante para los curiosos y entusiastas, los pronósticos estacionales ahora se han convertido en una herramienta válida para el pronóstico científico, con contribuciones críticas para la evaluación climática a largo plazo.

En Europa, el Centro Europeo es líder en este sector, con una nueva nueva sede en Italia, en Bolonia.

¿demasiado caliente?

Bueno, según las últimas actualizaciones, aparece uno la primera trampa: ya durante la primera década de Agosto Esperamos Las temperaturas están muy por encima de la media, ¡incluso hasta +3°C!

Al analizar el siguiente mapa, elanomalías térmicas Prácticamente en todo el sur de Europa, particularmente en la cuenca mediterránea probablemente debido a la frecuente y fuerte intervención de los notorios huracán africano. Esto significa que es razonable esperar más en el próximo mes. Olas de calor, quizás más fuertes y persistentes. Temperaturas superiores a la media en agosto (Fuente: ECMWF)Por tanto, esta es la principal preocupación de las próximas semanas, además, en línea con las de los últimos años, durante los cuales el problema del cambio climático se ha hecho cada vez más claro y urgente, incluso en nuestro país. Y no es solo un «feeling», estoy yo Datos científicos Para confirmar esta tendencia: Grafico mostrado a continuaciónaumento de las temperaturas (anomalía de la temperatura en el período de verano) en Italia desde 1800 en adelante: la ruptura más obvia con el pasado es a partir de la década de 2000, cuando las olas de calor se hicieron cada vez más frecuentes con valores de calor sin precedentes y completamente fuera de la norma en comparación con el clásico verano italiano. En resumen, puede terminar demasiado caliente Y debemos recordar que esto también afecta negativamente a nuestra vida diaria. Para hacer el calor más insoportable esdureza Y toda la razón es geográfica: En efecto, masas de aire cálido provenientes del continente africano pasan sobre nuestros mares y esto inevitablemente afecta Tasas de humedadprovocación malestar físico Tendencia climática: la temperatura aumenta cada vez más en el período de verano¿Muchas tormentas?

Novedades en la última actualización, Sin embargo, no se trata sólo de las temperaturas, sino del segundo más que de los riesgos tangibles de nuestras vacaciones, es decir, los relacionados con Tormentas eléctricas repentinas y fuertes. El mapa que proponemos a continuación, siempre desde centro europeo, Destaca un Exceso de lluvia Directamente en Italia, principalmente en las llanuras del norte y las regiones del Tirreno. Advertencia.. Esto no significa que lloverá todos los días, ¡al contrario! Las precipitaciones suelen durar en esta época del año una hora o dos, como máximo. Sin embargo, no debe subestimarse Riesgos de fenómenos meteorológicos extremos: De hecho, con el calor, también aumenta la energía potencial y, sobre todo, se potencian especialmente los contrastes térmicos, Creando una mezcla letal para el desarrollo de majestuosas células de tormenta, hasta alcanzar una altura de 10/15 km. Precipitación por encima de la media climática en agosto (Fuente: ECMWF)A menudo, después de una ola de calor, grandes cantidades de humedad y calor se estancan en las capas inferiores de la atmósfera. Más tarde, con el primer desprendimiento fresco e inestable a gran altura (generalmente cuesta abajo desde el norte de Europa), los movimientos convectivos (elevación de aire caliente) favorecen la génesis de tormentas violentas, con apuestas altas alabanzas En algunos casos esto también es raro. Explosiónvientos lineales de más de 100 km/h.