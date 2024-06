Adónde irán y qué harán los entrenadores militares enviados por Macron a Ucrania: “A Occidente y lejos de los combates”

aStefano Montefiore

Miles de soldados extranjeros ya se han enfrentado, y Rusia: “Casi 6.000 mercenarios han muerto”. Del apoyo de Macron a las empresas francesas que invierten en la reconstrucción de Ucrania

De nuestro corresponsal PARÍS – Después de una fase larga y más cautelosa en la que el presidente Emmanuel Macron ciertamente enfatizó su claro apoyo a Ucrania pero también recomendó “no humillar a Rusia”, Francia intensifica su ayuda a Kiev y su oposición al Kremlin , Y no sólo en palabras .

Pero si el gobierno francés se estaba preparando para enviar oficialmente entrenadores militares a Ucrania, lejos de la línea del frente, desde el comienzo de la guerra lo hizo. Cientos de voluntarios franceses De lo que ella era particular y personalmente Fueron a Ucrania a luchar. Del lado de los ucranianos contra los invasores rusos. No son los únicos, ya que llevan más de dos años en Ucrania. Muchos combatientes de decenas de países. a veces por motivos idealistas, y en otros casos como mercenarios atraídos por un salario que puede ascender a 3400 euros al mes .

El gobierno ucraniano ya no proporciona cifras banda extranjera Los cuales, pocas semanas después de la invasión rusa, contaban con unos 20.000 soldados, la mayoría veteranos de sus ejércitos nacionales, y forman parte del “Cuerpo Internacional para la Defensa de Ucrania” ubicado en la dirección web. ildu.com.ua Todavía está reclutando voluntarios que estén dispuestos a «defender la libertad de Ucrania, Europa y el mundo entero».

El 14 de marzo, la agencia de noticias rusa informó impuesto Hablé de las cifras publicadas por el Ministerio de Defensa en su canal Telegram. Se trata de cifras no verificables y claramente el Kremlin las utiliza con fines propagandísticos. Todos los soldados extranjeros que luchan por Ucrania contra Rusia se definen como mercenarios: desde el comienzo de la guerra hasta marzo de 2024, Según TASS, en total fueron asesinados 5.962 “mercenarios extranjeros”. , incluidos 1.497 polacos (de 2.960 combatientes), 561 georgianos (de 1.042), 491 estadounidenses (de 1.113), 422 canadienses (de 1.005), 360 británicos (de 822) y 349 rumanos (de 784). ). ), 152 croatas (de 335), 147 franceses (de 356), 33 italianos (de 90) y el resto de nacionalidades, desde australianos hasta brasileños y desde coreanos hasta nigerianos.

febrero pasado Publicado por la editorial francesa Denuel. el libro Grupo de trabajo sobre baguettes Escrito por Adán K. Y Dony D., ex paracaidista francés y ex soldado de infantería de montaña, que pocas semanas después de la invasión rusa del 24 de abril de 2022, viajó a Ucrania y fundó con otros ex soldados estadounidenses la “Task Force Baguette”, para ser más precisos. Unidad de élite puesta bajo el mando de los servicios ucranianos.En el que participaron en las batallas de Kharkiv y Bakhmut contra mercenarios rusos pertenecientes al Grupo Wagner y también contra soldados regulares del ejército ruso.