Adjuntar la bandera palestina a la estatua.

Bolonia, 8 de mayo de 2024 – “Estoy muy feliz de que mis estudiantes universitarios estén aquí para hacer preguntas Derechos y libertades de Palestina. “Siempre estaré contigo y haré todo lo posible para apoyarte”. Patricio Zaki Quienes participaron esta tarde en un encuentro público con estudiantes que organizaron un «campamento» de cinco días en tiendas de campaña En la plaza Scaravelli Como muestra de solidaridad hacia población palestina.

Algunos estudiantes en la procesión colocaron la bandera palestina sobre la estatua de Neptuno (foto de Shichi)

“No podemos aceptar – en palabras del activista egipcio – que las universidades todavía tengan cooperación y acuerdos con Israel. No podemos aceptar esoY nuestros impuestos Nuestro dinero es parte de lo que está sucediendo en Gaza”.

Según Zaki, el gobierno también debería “Tomar una postura sobre algoComparado con lo que está sucediendo en Palestina, porque “el silencio significa complicidad en este crimen”.

El crimen que recuerda el activistaDeberías parar lo antes posible. «Tenemos el poder de decir que detengamos todo esto y debemos hacer todo lo posible para lograr nuestro objetivo».

Zaki pidió entonces a los estudiantes de Bolonia que se coordinen a nivel nacional con otras universidades, hasta el punto de presentar estas solicitudes al Parlamento. “Se puede marcar una diferencia real”, afirma, “si se siguen difundiendo noticias sobre lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y se sigue hablando de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza”. PalestinaUsted tiene un papel importante en este sentido. No quiero generalizar, pero los medios sólo cuentan una parte de lo que está pasando en Medio Oriente”. Entonces el activista volvió a criticar”. Primer Ministro israelí Y su gobierno: “En octubre – dice – fui atacado porque le escribí esto a Netanyahu es un criminal de guerraPero no me echaré atrás y no me disculparé. Él y su gobierno son la razón principal de lo que está sucediendo en Gaza».

Después de que terminó la reunión, Zaki se unió. En el desfile de estudiantes Que cruzó desde Piazza Scaravelli Centro histórico gritar’Palestina libre‘. Luego llegaron los manifestantes, unas 200 personas, acompañados de policías y degus. Plaza Mayor. Aquí algunos de ellos tomaron una escalera y subieron. En la fuente de Neptuno donde lo tienen compromiso de Bandera con los colores de Palestina.