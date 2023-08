Adiós Tommaso Trussardi: «Estoy locamente enamorado» | michelle pasa la pagina

Tommaso Trussardi, ahora ya no tiene nada que ver con la maravillosa Michelle Hunziker. Me enamoré de nuevo, pero ya no de él.

Llevan 10 años juntos y durante su matrimonio tuvieron hijas. sol Y Celestial que aún son jóvenes. Las dos niñas han tenido recientemente la inmensa alegría de convertirse en tías. Césarel hijo de la hermana mayor Aurora. Ahora están pasando un gran verano con mamá. michelleEspecialmente en el mar.

La corista suiza, una de las más queridas y apreciadas por los italianos de todas las edades, disfruta de un merecido descanso, a la espera de volver a la televisión a partir de los próximos meses. Tomásque sin duda es un montón de hombres reservadoSolo los dioses dan pocas pistas a sus fans sobre cómo pasa el verano, aunque parece estar principalmente dedicado a sí mismo un trabajo.

No obstante, también hay comidas y cenas en compañía de los más allegados. Hace un mes también fue invitado en Bolsa de valores italianadonde habló extensamente sobre su papel como hombre de negocios conquistar al poco tiempo público. Tomásademás de trabajar para una empresa familiar, tiene un gran interés en i motores Especialmente para Coches con grandes motores..

Tommaso Trussardi y su emotivo presente

también es una gran persona amante de los deportes En general y elegancia. Luego se las arregló Mantener buenas relaciones con ella la ex esposa Esto llenó los corazones de los fans de gran alegría. En el pasado también se habló de un flashback entre él y él michelle, Pero éste no era el caso. Sobre todo porque ahora decía que estaba enamorada de nuevo, pero no de ella. El.

Tomás En cambio, ahora estaba saliendo con otra mujer. Esto es solo una pista, pero se supone que es importante. mujer de negocios. Sin embargo, eso aún no ha sucedido. no hay confirmación o negación Por el interesado que, en todo caso, nunca tiene la intención de abrir el grifo, cuando viene solo vida amorosa. Ahora, su famoso ex lo ha vuelto a hacer con un mensaje en las redes sociales, que ha dejado atónitos a muchos fanáticos.

Michelle se declara enamorada, aunque no de él

allá Hunzíker Reveló que se enamoró Cerdeña. Y ahí es exactamente donde está pasar vacaciones A partir de agosto con amigos y chicas. Sin embargo, muchos de sus seguidores no pudieron evitar notar esto. el año pasado Mientras tanto, ella estaba allí con el doctor. Juan Angiolinicon quien vivía A.S.verano de fuego.

Aunque en septiembre El idilio fue tan bueno como terminó Después se habló de un posible reencuentro con Trussardi. Hasta hace unos meses se anunció bachiller Y no está interesado en una nueva relación. Sin embargo, ¿quién Pequeños Angeles No tenemos noticias sobre su estado civil actual. Lo que podemos ver mirando las redes sociales es que está más guapo y en forma que nunca, como divino. michelle.