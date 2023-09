“Puerta a puerta hace que los costos se dupliquen. ¿Fazio? Me temo que es muy caro» – ​​Corriere.it

Cuando se le preguntó si el programa al que se refería era Como está el clima Por Fabio Fazio“No mencioné ningún nombre”, respondió Vespa. Si investigas, no es sólo Fazio». Vespa dice que tiene algo que aprender: «Me temo que Fabio es demasiado caro; de lo contrario, le pediría lecciones sobre cómo gestionar contratos, es un maestro en esto». Luego: «Fazio se fue libremente después de presentar un excelente programa porque eligió una situación contractual más favorable». En cambio «Lucia Annunziata se fue a pesar de estar un año más. Pensó que iba a dedicarse a la política, dijo que le ofrecieron pero ella Se negó. Le deseo todo lo mejor. No creo que ella estuviera allí. No hay operaciones de purificación. Vespa calificó de «excelente» la compra de Bianca Berlinguer por parte de Mediaset. Luego dijo en tono de broma, refiriéndose al personaje del locutor: «Soy una libélula en comparación…»