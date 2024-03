Adiós Marcela Bella, toda la península llora por la legendaria cantante | Desafortunadamente, no se puede hacer nada más que eso.

Triste destino el que le depara la vida a la maravillosa Marcela Bella. Adiós cantante.

Entonces levanta la mano, al menos una vez en la vida. Él no mencionó esoincluso sólo por el bien de Unos pocos segundos a una de sus canciones. En realidad estamos hablando de uno real. excelente cantante Que pueda decirse que nuestro país se siente más honrado que nunca de poder hacerlo Lo incluyó entre sus filas. En el Un mundo de siete notas..

En realidad, hablemos de marcela bellaque sin duda puede estar orgulloso de tener uno en su pasado. El aprendizaje es muy largo.Además de una gran cantidad de preparación. Por tanto, su gran éxito se puede definir como: Sin peros ni peros, más que nunca vale la pena. Entre sus canciones más famosas no podemos dejar de incluirlas Montañas verdes Y En el aire.

Nacido en 1952, Géminis, en el registro civil. Giuseppa Marcella BellaTuvo el honor de participar en Ben 9 ediciones diferentes de Festival de San Remo. No en vano decimos que por el absoluto deber de grabar, es hermana de otro artista musical italiano con a Letras mayúsculas, es decir. Gianni Bella.

Marcella Bella, toda Italia llora por ella

Su último disco es del 2019, titulado concretamente 50 años de bella músicaY luego se hizo un completo silencio por su parte. De hecho, no se podía negar que alguien esperaba un poco Una sorpresa agradable de su lado. Algunos esperaban su regreso, como vimos en las viejas glorias del pasado musical, también en la televisión. saludo sencillo Para sus fans.

Quizás estábamos pensando en su aparición de última hora en vivo en el prestigioso escenario. Teatro Ariston, que ciertamente no necesita presentación. De hecho, esto pudo haber sido seguido por una Premio profesional de bienvenida. Sin embargo, nada de esto sucedió. De hecho, su noticia se conoció más tarde. desaparición.

El cantante ya no vive en Italia.

Para todos aquellos que temían lo peor para ella, podemos decir con seguridad que pueden respirar aliviados. El cantante sigue vivo y coleando. En condiciones excelentes. Él simplemente decidió que cambio de aireSegún dicen, ahora vive fuera de la península. donde lo escogió Vive su nueva vida?

marcela Se mudó a Ibiza, donde ahora vive en aguas cristalinas. Islas Baleares. Ella habló de esto mientras hablaba frente a los micrófonos. Mara Venere Durante un episodio de domingo en. «Un lugar pequeño, donde ahora todos me conocen y me aman, pero no todos saben que soy cantante. Tengo más libertad porque no me reconocen. Es un lugar parecido a Sicilia. También hay todas estas plantas suculentas. ahí, y la tuna», son algunas de sus declaraciones sobre el tema.