Acaba de llegar el descubrimiento de un estudio que revela la posible causa; los detalles

Efectos de Long Covid

Han pasado tres años desde que se descubrió el Covid, pero hasta el día de hoy todavía se está estudiando en todo el mundo. En este sentido, los estudios de los últimos meses se centran en largo covidel misterioso y debilitante síndrome que Los efectos persisten incluso después de la primera infección con Covid-19.

a los millones que la han afligido La situación se ha mantenido prácticamente sin cambios. Dentro de la comunidad científica, finalmente se está formando un consenso hoy sobre la duración de Covid. Más de una enfermedad, es probable que sea grupo de enfermedadesque significa asumido No habrá un tratamiento único para todos.

La causa desencadenante del síndrome, definida por SkyTG 24Y Varía de persona a persona. Según una teoría, el Covid-19 puede ser causado por la exposición a largo plazo en una persona La revolución del sistema inmunológicoEl cual comienza a atacar al organismo (fenómeno denominado autoinmunidad). O tal vez los dioses migas del virus circula en el cuerpoMucho después de la infección inicial, lo que conduce al agotamiento del sistema inmunológico. Otra tesis afirma que el Covid-19 causa daños permanentes en órganos o tejidos específicos. O de nuevo, podría La infección despierta virus ‘dormidos’ que el cuerpo ha encontrado en el pasado, como el virus de Epstein-Barr, que causa la mononucleosis.

Sin embargo, este grupo de síntomas ocurre mucho Más complejo para diseñar ensayos clínicos. No todas las personas experimentan todos los síntomas, que también pueden variar en gravedad y duración. Tampoco hay consenso sobre la definición de Long Covid, dice Stephen Dix, médico y especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de California, San Francisco: «No hay biomarcador mágico, no hay rayos X y no hay prueba».. Por esta razón, es difícil decidir qué sujetos incluir en un ensayo clínico. en este momento, Diagnóstico de trabajo por exclusiónCualquier prueba de que los síntomas no pueden explicarse por ninguna otra causa.

Otra investigación en curso se centra en mecanismos alternativos. Algunos investigadores están estudiando naltrexona;Dosis bajas, un fármaco comúnmente utilizado para la adicción a los opiáceos, que puede probarlo También es eficaz contra la larga enfermedad de covid. Previene la inflamación en el cuerpo del paciente. En el Reino Unido, un estudio llamado Stimulate-Icp explora el uso de un anticoagulante llamado rivaroxabánPara tratar pequeños coágulos en la sangre, que según algunos pueden causar la enfermedad de Covid a largo plazo al evitar que el oxígeno llegue a los tejidos del cuerpo.