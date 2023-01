Abierto de Australia: Sinner-Fucsovics 3-2, Jannik en octavos de final

Tirol del Sur le dio mal los dos primeros sets al número 78 del mundo y luego remontó para cerrar 4-6 4-6 6-1 6-2 6-0 en 3 horas y media. La octava vez en la ronda de 16 de 13 entradas

No sentimos la necesidad de otro italiano en el quinto set en el Abierto de Australia, pero Yannick Siner, al menos, nos dio la victoria. Querido, buscado, sufrido. Contra Marton Fucsovics, Frecciarossa azzurra comienza como un equipo regional, pero acelera su ritmo en la final para asegurar un lugar en los octavos de final por octava vez de 13 entradas, como Fognini y Panatta. El partido termina 4-6 4-6 6-1 6-2 6-0 en una calurosa tarde australiana bajo el calor del mediodía. Es bueno que Yannick, que tiene 21 años y medio, no necesite estar bajo techo durante las horas de calor. Empieza mal, que no puede ser peor. Echa de menos lo máximo posible, no encuentra el primero, y le presta su lateral a los Fucsovics que juegan en estadios que nada tienen que ver con el número 78 del mundo. De hecho, los papeles parecían estar completamente invertidos. Así pues, todavía tenemos a Yannick en la carrera por el Open de Australia, que ya ha dejado fuera a Berrettini y Musetti, ambos en quinta posición pero sin final feliz. Se avecina una revancha con Stefanos Tsitsipas, a quien eclipsó el año pasado, lo que provocó una crisis entre Sinner y Piatti que lleva a un nuevo mentor técnico, Simone Vagnozzi. Primeras palabras tras la victoria: «Los dos primeros sets fueron muy difíciles, tuve que cambiar algo, no fui tan preciso en el cierre aunque sentí bien la pelota. Hicimos mucho trabajo físico en la pretemporada y Logré aguantar bien hasta el final.” . En los últimos 3 sets, solo le quedan 3 partidos para Hungría: «Lo conozco bien, a menudo entrenamos juntos. Me alegro de que mi táctica haya funcionado». READ Maurizio Zamparini, presidente de Palermo murió de peritonitis - fútbol

comienzo lento – El primer punto es una doble falta, y como Bonjour comienza en la mañana, Yannick inmediatamente pierde su servicio. Sin desanimarse, Sinner intenta forzar su velocidad, y el cincelado húngaro, comparado con CR7 por su musculatura en HD, no puede hacer valer la ventaja. Sin embargo, esto no significa que Fucsovics sea un obstáculo fácil de sortear. Golpea fuerte, dispara profundo y Sinner debe ir tres veces a las ventajas para recuperar el 2-1. Los primeros balones no le ayudan en estos primeros partidos y los errores son demasiados, 10 en los cuatro primeros, e incluso en el quinto vuelve a rendirse, esta vez por cero para poner el 3-2 al húngaro. Jannik sigue cediendo mucho con su golpe de derecha. En el noveno juego finalmente logró mantener el servicio a cero, pero no pudo rematar el servicio de Vosović que terminó el primer set 6-4 en 51 minutos.

De mal en peor – El segundo set también tuvo un mal comienzo entre errores de derecha, faltas de balón en el primer tiempo, pérdidas de balón muy lentas y lenguaje corporal negativo. Wrong parece que ni siquiera es un pariente lejano del que se ve en la pelea de la segunda ronda. Vucovich es ciertamente el oponente más astuto, pero aquí es Yannick quien no mira a su alrededor. De hecho, la primera mitad llega en la tercera mitad. Necesita un sobresalto para no despedirse ni siquiera del último italiano que queda en el cuadro. Pero en su lugar, aparecen otros errores y salir no ayuda. Con el 3-1 se puso por debajo del 0-30 con su tercera doble falta. Cuando está de punta, como ya ha demostrado en otras ocasiones, Yannick se levanta y carga el saque y así conecta con el partido. Coge confianza, recupera el quiebre y se pone 3-3. La siguiente ronda de servicio finalmente muestra que Yannick está organizado, forzó de todos modos un intercambio muy largo, hasta 23 tiros, pero a diferencia de antes, parece más concentrado y por primera vez está adelante en el marcador, 4-3. El sueño duró poco, porque el húngaro le arrebató un 4-4 de servicio a cero al italiano de nuevo muy falta. Con 5-4, Fucsovics claramente también cierra el segundo set 6-4 con un pase de revés con una mano que no pertenece a su repertorio, pero que así sea. READ Calciomercato, Gosens-Inter, è fatta! Il tedesco arriva in prestito con obbligo di riscatto

Apoplejía renal – Los números de los dos primeros sets son despiadados, incluso 31 libres para Sinner y solo el 33 por ciento de los puntos con el segundo. Con ese equipaje, todavía tiene que lidiar con un punto de quiebre en la apertura del tercero. Salva, pero también en el tercer período es una defensa persistente y dura contra otros puntos de quiebre. Mal sacando, nunca logra liderar el intercambio, pero al final se adelanta 3-0 e incluso aprovecha una leve caída de su rival para hacer otro quiebre y volar 4-0. A un paso del bagel, Fucsovics mantuvo su servicio y luego se levantó con tres contraataques en la séptima entrada. En el tercer punto de set, Yannick gana 6-1. Todavía en el partido, pero el cuarto set comienza mal, dos errores de Sinner y una barra muy afortunada en 40-40 conducen al quiebre de Hungría. 2-0 enseguida, pero la reacción no se hizo esperar y Jannik remontó con un 2-1 en el marcador, y eso no es todo. En el quinto juego, con intercambios dificilísimos, Sinner vuelve a agarrar el servicio al número 78 del mundo y se estira 3-2. Los roles ahora parecen invertidos. Las órdenes de Yannick y el húngaro, al verlo desdibujado por el cansancio, sucumben al ritmo de golpes del italiano, que se lleva otro break 5-2 para luego cerrar 6-2. Todo se juega en el quinto set cuando el húngaro desaparece de la cancha y se estrella 6-0.

