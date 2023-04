41 bis y la ley de recobro: retomando el informe con dos investigaciones excepcionales

“En una temporada que ha marcado 25 años de emisión, el reportaje de la serie arrancaba con dos extraordinarias investigaciones”. Por lo tanto, Sigfrido Ranucci, Director Adjunto de Rai Approfondimento, coordinador y presentador del programa, en la víspera del inicio de la nueva temporada de Informe, transmitido el lunes 3 de abril a las 21.10 en Rai 3.

La primera investigación titulada «Sombras negras» firmada por Giorgio Mottola con la asesoría de Andrea Palladino y en colaboración con Norma Ferrara se refiere a Alfredo Cospito, quien lleva 11 meses detenido bajo la pena 41 bis. El reportaje reconstruirá las diferentes etapas de la batalla del anarquista que lleva más de 160 días en huelga de hambre y de la que los capos de la mafia carcelaria esperan beneficiarse. «Mostraremos una serie de videos inéditos -predice Ranucci- comenzando con el ataque al cuartel de Fossano que llevó a la cadena perpetua a Alfredo Cospito, luego a Giuseppe Grafiano que cuenta cómo llevó a su hijo en prisión cuando estaba sujeto a la Régimen 41bis, y finalmente un video que juega el papel de Reina y se burla del juez Nino Di Matteo.

Durante treinta años, la mafia ha estado tratando de aprovechar todas las lagunas de la dura prisión. El reportaje contará en exclusiva con los expedientes universitarios de los capos, sus trayectorias académicas en grados especialmente generosas, así como una concentración poco convencional de más de un centenar de mafiosos defendidos por un mismo abogado.

A pesar de todos los problemas y contratiempos, el 41-bis fue la herramienta más importante y eficaz en la lucha contra la mafia. Hoy, sin embargo, está bajo ataque. Tras la sentencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo y las posteriores reformas de la cadena perpetua, los presos mafiosos que se encuentren bajo un régimen de máxima seguridad podrán salir de prisión sin necesidad de cooperar con la justicia. El papel de las asociaciones y cooperativas en el sector penitenciario será crucial para la obtención de beneficios y la liberación anticipada de los superiores. En importantes prisiones italianas, algunas de estas asociaciones están vinculadas al mundo de la extrema derecha, lideradas por los héroes de las páginas más sangrientas de la historia italiana. “Un informe”, dice Ranucci, “también hizo un informe Debida diligencia Sobre las empresas de Luigi Ciavardini, el incendio del ex condenado por ser uno de los autores de la masacre de Bolonia y hemos visto que envía facturas con empresas de referencia que tratan con presos, por más de 3 millones de euros. Él, Francesca Mambro y Giuseppe Fioravanti deben indemnizar a las familias de las 85 víctimas con unos mil millones de euros, pero hasta el momento han declarado que no pueden hacerlo.

La segunda investigación del episodio, «Taglia il scalpuri», de Luca Bertazzoni en colaboración con Goffredo De Pascale, se refiere a la restitución, que literalmente significa reembolso, pero según el diccionario de Garzanti puede significar venganza: es en realidad una ley que arriesga la estado de las empresas que prestan servicios de salud La Asamblea General está de rodillas porque establece que cuando las regiones excedan los topes de gasto para comprar dispositivos médicos, las empresas proveedoras deben ayudar a pagar devolviendo hasta el 50% de lo recaudado por los suministros. La retribución de los dispositivos es una ley que el gobierno de Renzi quería en 2015. “El ex primer ministro -especula nuevamente Ranucci- nos dio una entrevista en la que admitió que la ley era inviable, y concluyó con una broma dándonos una cita en Fiano Romano Autogrill: “Si bien la ministra Beatrice Lorenzin admitió que era una ley mal escrita, uno podría preguntarse por qué no se reescribió en ese momento”, dijo.

La ley en cuestión fue activada por Draghi inmediatamente después de su dimisión, y ahora más de 4.000 pequeñas y medianas empresas del sector corren el riesgo de ser cerradas y, sin reglas determinadas, han dejado de participar en licitaciones.

«Por eso – concluye Ranucci – decidimos ir a dos regiones, Toscana y Puglia, que tienen un historial de superación del tope en el gasto en dispositivos médicos, y hemos recogido algunas anomalías sobre el trabajo de los centros de gasto y que tienen talento. .»