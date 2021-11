22% de descuento en «Todo» a partir de la medianoche

Ya hemos cubierto Renovado Media World Black Friday 2021, pero ahora la conocida cadena decidió ir mucho más allá, lanzando una iniciativa «separada» (o mejor dicho, siempre relacionada con el período de Noviembre Negro, pero nos entendemos). En este contexto, se decidió exagerar: MediaWorld está a punto de lanzar un 22% de descuento en ‘todo’.

No hace mucho, nos encontramos investigando estas páginas Vendido entre muchos productos populares durante el Black Friday MediaWorld, pero esta vez, en cambio, debemos admitir que la sugerencia de la conocida serie puede interesar a un gran número de usuarios. De hecho, empieza A partir de la medianoche del 20 de noviembre de 2021 (Así que en unas horas, si está leyendo esta historia poco después de su publicación) hasta el 21 de noviembre de 2021, habrá dos «días» de Descuentos solo online Relacionado con el «Día de los solteros 2021» (Sí, este último fue en realidad el 11 de noviembre de 2021, pero el equipo de MediaWorld escribe eso a partir de ellos «El Día del Soltero también está por delante de nosotros«).

22% de descuento en «Todo» de MediaWorld: como siempre, hay algunas excepciones

Durante el 20 y 21 de noviembre de 2021 habrá una 22% de descuento prácticamente en «todo» el catálogo. Sin embargo, preste atención al hecho de que los lunares Términos y condiciones de MediaWorld Initiative Leemos lo siguiente:La promoción está activa en todos los productos disponibles en línea excepto de todos los productos que participan en las promociones del Black Friday; todos los productos que forman parte de promociones en línea (incluido SOLO PARA HOY); Todos los productos pertenecientes a la promoción «Mejores accesorios informáticos»; Todos los modelos de iPhone, todos los relojes de Apple; Todos los AirPods; Todos los productos de Amazon

todos los productos de Google; Todos los modelos Samsung ZFlip; iPad, MacBook, iMac y Apple PC; Todas las consolas Todos los productos de las marcas KitchenAid, Smeg, Dyson, Miele, Liebherr; Productos integrados de la marca Samsung BE SPOKE; Productos pertenecientes a las categorías de cine y música; Productos vendidos como parte de suscripciones (telefonía, internet, televisión, etc.), preventa y reservas, productos editoriales, tarjetas de empaque, pólizas, menús de boda y similares (cumpleaños, confirmación, etc.), y todos aquellos artículos que son pines y cupones digitales Recargas, cajas, tarjetas regalo y todos los servicios MW.Finalmente, Hay más de unas pocas excepciones..

pero, Catálogo restante, incluidos los productos reacondicionados, estará en el centro de promoción, donde podrá obtener más información en Página dedicada a la iniciativa del portal MediaWorld.