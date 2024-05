Zucchero tuvo que decir basta y parar, ya que su estado de salud así lo requería: parar es necesario

Para sentirse mejor, Zucchero decidió decir basta, reevaluó todos sus hábitos para afrontar su vida de la mejor manera. De hecho, para mostrarse siempre al 100% tiene que ser de una determinada manera.

Es imposible no saber esto. azúcar, cuya voz e interpretación han dado un nuevo brillo a la música italiana desde su debut a finales de los años 1960. Se le considera uno de los fundadores de la música blues en Italia y en el extranjero.

De hecho, su música no se detiene sólo en las fronteras de su tierra natal, sino que también es amada y apreciada en muchos otros países. No todo el mundo lo sabrá, pero Zucchero Fornaciari, en el registro civil Adelmo FornaciariFue el único italiano homenajeado. Freddie Mercury Organizado por reinatras la muerte del líder.

Zucchero, como habrás comprendido, lleva muchos años en el negocio y tiene su propio plan muy específico que probablemente le ha permitido llegar a donde está ahora. Por eso siempre decía Adecuado En determinadas ocasiones. Si quieres saber de qué estamos hablando, sigue leyendo y lo entenderás.

El azúcar siempre ha dicho basta

No exageramos cuando decimos que azúcar Es una de las estrellas internacionales más queridas de todos los tiempos. Su biografía habla de él, sin olvidar sus éxitos y esas canciones épicas que lo hicieron inmortal. Ella está orgullosa cooperación Con nombres muy importantes en este sector, vamos desde Adriano Celentano hasta Jack Savoretti por nombrar algunos.

Fornaciari brilla en todos los aspectos de su vida, ya sea en el trabajo o en la vida familiar, sin olvidar la gran fortaleza mental que tuvo durante un período difícil de su vida, en el que superó una situación fuerte. depresión. Encontró una granja en el campo y empezó a sentirse mejor: “Un día encontré este antiguo molino en ruinas y sentí una suave vibración… Me reconstruí reparando la casa, quedándome con granjeros, criando animales y acudiendo a comerciantes de segunda mano. En dos años estaba mejor… «

Azúcar y dieta

azúcara pesar de sus 68 años, para ir a pensión Realmente no piensa en ello, como él mismo reveló: «¿Irme? Mientras aguante… Y luego, si paro es porque paré, y al día siguiente ya no me veréis más. No quiero decir: ‘Terminaré en dos años’: si quisiera parar antes, ¿qué impresión dejaría?… «.

Quizás él también le deba esta vitalidad. Estilo de vidaDice antes de cada concierto. No más comida pesadaPone límites en la mesa, para sentirse cómodo y divertirse en el escenario con su numeroso público, según reveló a revista: “Intento reducir la cantidad de comida que como para no sentirme hinchada y no como en exceso, pero no sigo una dieta específica…” En relación a el Plato favoritoComo reveló el buen Emilian: “Ñoquis con mortadela (risas, editor), pero como no puedo vivir solo de esto, le agrego algunos platos de pasta y risotto de calabaza con vinagre balsámico…”. Así que, por ahora, Zucchero no sólo continuará con su trabajo, sino que después de leer sus palabras, las lágrimas brotarán de nuestra boca.