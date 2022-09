Zelensky en Naciones Unidas: ‘Solo un castigo por los crímenes rusos’ – Crónica

«Castigo justo» contra los crímenes rusos en Ucrania: lo dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky En su intervención en el enlace de vídeo con la reunión de la Asamblea GeneralLas Naciones Unidas en Nueva York. “Ucrania quiere la paz, el mundo quiere la paz y solo uno quiere la guerra y está feliz con esta guerra”, dijo, refiriéndose a Putin. «Nosotros no provocamos esta guerra, hubo 88 conversaciones para evitar la guerra, pero Rusia, en lugar de detener este crimen de agresión, lo convirtió en una invasión a gran escala». En su discurso, Zelensky planteó su pedido de una Tribunal Especial para los Crímenes Cometidos por los Rusos En tu país y para míHicieron un llamado a las Naciones Unidas para que prive a Rusia de su derecho de veto en el Consejo de Seguridad. «Podemos devolver la bandera ucraniana a toda la región, pero necesitamos tiempo, apoyo, armas, sistemas de defensa e incluso apoyo financiero».

. Finalmente, Zelensky relanzó la propuesta de limitar el precio del gas y el petróleo rusos para contener las ventajas que Moscú obtiene de la energía cara. El primer ministro Mario Draghi también propuso y apoyó una propuesta. Zelensky recuerda que la exportación de gas y petróleo financió la guerra. Preguntó: «Restringir los precios salva al mundo. Pero, ¿el mundo da ese paso? ¿O tiene miedo?». Aplausos y aplausos en Naciones Unidas, incluido el primer ministro Mario Draghi que hizo una pausa tras el enlace del vídeo de un breve saludo con la primera dama de Ucrania Olena Zelenska.

Rusia violó vergonzosamente los principios básicos de la Carta de la ONU al invadir Ucrania y Putin hizo “amenazas nucleares temerarias e irresponsables” Él dijo Joe Biden Habla en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente estadounidense dijo que Putin quiere «eliminar el derecho a existir de Ucrania». los Estados Unidos quiere poner fin a la guerra en Ucrania en términos justos Y Joe Biden reiteró, subrayando que si un país puede “perseguir las ambiciones imperiales sin consecuencias”, esto “pone en peligro todo por lo que lucha Naciones Unidas”. En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Joe Biden ha relanzado la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y su paralizado sistema de veto, Argumentan a favor de aumentar el número de estados miembros permanentes y no permanentes.

Y Joe Biden concluyó: «Nunca se puede ganar una guerra nuclear y no se debe pelear. No queremos conflictos, no queremos una nueva Guerra Fría». «Permítanme ser directo sobre la competencia entre Estados Unidos y China: Estados Unidos no busca un conflicto o una guerra fría con China». EE. UU. sigue comprometido con la política de «una China» (que reconoce solo una China): así lo dijo Joe Biden en su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, después de amenazar con defender Taiwán con el ejército estadounidense en los últimos días. Se produjo un ataque sin precedentes. El presidente estadounidense dijo que se opone a los cambios unilaterales de ambos lados y destacó que Washington busca promover la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán.

El presidente de EE. UU. también se trasladó a Irán y dijo: «Estados Unidos no permitirá que Irán tenga un arma nuclear. Estados Unidos apoya a las valientes mujeres de Irán».

Las intervenciones del presidente de EEUU dominan la segunda jornada de la 77ª Asamblea General de Naciones Unidas Joe Biden y ucraniano Volodymyr Zelensky (El discurso grabado de la tarde, de la noche en Italia), que dará respuesta a la nueva escalada y nuevas amenazas del líder del Kremlin, Vladimir Putin.

Pero hoy también es hoy Por el presidente iraní Ebrahim Raisi El que habló frente a Biden, que se encuentra en medio de las protestas en su país tras el asesinato de una mujer porque llevaba mal el velo, deberá enfrentarse al expediente nuclear. Por la noche se espera la primera aparición de la nueva primera ministra británica, Liz Truss, quien tendrá un encuentro cara a cara con Biden. Al final de la jornada, este último será el anfitrión de una recepción para los líderes presentes en la Asamblea de las Naciones Unidas, en el Museo Americano de Historia Natural, donde también podrá haber un breve encuentro con Mario Draghi. En cambio, el primer ministro italiano se reunirá esta tarde con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.