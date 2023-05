Zelda: Tears of the Kingdom, Jason Schreyer dice lo que los editores deben aprender del juego

La Leyenda de Zelda: Lágrimas del Reino Es un juego de alta calidad y a los jugadores les encanta cuando Nintendo lo creó. Los principales editores de todo el mundo probablemente investigarán detenidamente esta fórmula de juego para comprender qué podría incluirse en futuros videojuegos. jason schreyerel famoso periodista ahora fichado por Bloomberg, dio su opinión al respecto.

Según Shrair, los niveles superiores del mundo de los videojuegos están observando La Leyenda de Zelda: Lágrimas del Reino Llegaría a la conclusión de que todos los juegos necesitan una función de «fabricación», más precisamente, el periodista se refiere a la capacidad de Link para unir cosas para crear medios de movimiento, desde una simple balsa hasta una mecánica de batalla.

Sin embargo, Schreier se refiere a cualquiera de los Lecciones reales de The Legend of Zelda: Kingdom’s Tears, por ejemplo: asegúrate de no asustar a tus empleados y date cuenta de que luchar contra los gráficos más realistas es una pérdida de dinero. Luego agrega en broma que ahora todos los juguetes deben tener cohetes.

Bromas aparte, lo que Schreyer está tratando de decir es solo que Nintendo también tiene éxito porque Muchos años después, los mejores diseñadores del mundo de los videojuegos siguen trabajando para la empresa. No hace falta decirlo, porque Nintendo ofrece una mejor ergonomía que muchas otras compañías. Además, Scheier señala que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom no es el juego más avanzado gráficamente en términos de tecnología, pero eso no impide que sea visualmente hermoso y agradecido. En general, Nintendo Switch es la plataforma de juegos más débil del mercado, pero eso no ha impedido que se convierta en un gran éxito.

¿qué opinas? ¿Crees que muchos desarrolladores seguirán la fórmula de Kingdom’s Tears en los próximos años? ¿O sin Nintendo Touch no funcionará?

Por último, te recordamos que puedes encontrar nuestra guía completa de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom constantemente actualizada.