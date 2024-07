Zapatos especiales, neurólogo y notas. Entonces los empleados encubrieron el acoso (y camuflaron su declive).

La pregunta que empezaron a hacerse periodistas de todo el mundo, incluidos los periodistas ingleses de The Telegraph: ¿Cómo pudo haber empezado a plantearla un número tan reducido de empleados de The Telegraph? Joe Biden Logró ocultar durante mucho tiempo el estado de salud del presidente. Ahora, con la insistencia de Biden en la campaña electoral y su declaración en mítines y entrevistas de que no dará marcha atrás a menos que Dios se lo diga, los reporteros están examinando comunicados de prensa, cartas de negación y fotografías tamizadas de… joe b Hace cuatro años y ahora, en los detalles bajo la lupa de los papeles que sostenía en la mano, en los zapatos especiales que usaba para no caer, en la agenda de visitas a los neurólogos, en la inusitada brevedad de las entrevistas que concedía, en la escasez de discursos y marchas, en la costumbre de hacerle usar… la escalera más corta mientras desciende del Air Force One, y está rodeado de su familia y colaboradores mientras cruzan el césped de la Casa Blanca para llegar al helicóptero. Reunieron partes de una estrategia diseñada quizás específicamente para engañar y camuflar los signos de deterioro psicológico y físico que se hicieron evidentes con el primer duelo televisado con Donald Trump.

Sin embargo, las señales no estuvieron ausentes. En primer lugar, está el color amarillo. neurólogo Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, la instalación que presta servicios a la presidencia. Su nombre es Kevin Canard y el punto es que estará llamando a la puerta del 16000 Pennsylvania Avenue. Ocho veces el año pasado. Pero el doctor Kevin O’Connor, médico de la Casa Blanca, jura que Biden sólo se ha sometido al examen habitual tres veces. La siguiente pregunta entonces es ¿cómo es posible que un hombre en la posición de Biden, con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, no obtenga suficiente ayuda? Aquí, los periodistas extraen vídeos de los discursos y entrevistas del “joven”. BidenEl recién elegido presidente de 77 años todavía luce presente y sereno, y a lo largo de los años ha sido fotografiado dormido en eventos oficiales. Lo cual no sería nada nuevo. Los archivos de televisión están llenos de figuras políticas que toman una siesta de dos minutos y encuentran la energía para completar sus apretadas agendas. Pero entonces surge la imagen de un papel en las manos de Biden, escrito en letras mayúsculas en cada línea, como para recordarle al presidente que es él quien debe ejecutar esos movimientos e implementar esos procedimientos protocolarios. . He aquí un vistazo rápido a las zapatillas cómodas, elegidas para hacer más estable el andar cada vez más incierto, que en varias ocasiones ha visto al presidente tropezar, caer y tambalearse. Lo invisible empieza a adquirir un rostro, un nombre y un título.

Es la tripulación la que rodea y protege a Biden. como Anita Dunn, jefe de estrategia de comunicaciones de la Casa Blanca, Ron Klain, exjefe de gabinete, el asesor Anthony Bernal, que se centró en la primera dama, y ​​Annie Tommasini, subjefa de gabinete. Martha Joynt Kumar, profesora de ciencias políticas en la Universidad Towson, estima que Biden es el presidente estadounidense que ha concedido menos entrevistas que cualquiera de sus predecesores. Hay quienes recuerdan su primera conferencia de prensa que duró más de una hora, en la que al final parecía perder el ritmo, y en las noticias se informó que su esposa Jill estaba enojada con el personal que lo obligaba a profundizar en tales asuntos. Un largo calvario. Últimamente las entrevistas sólo han durado dos minutos. Por no hablar de gestionar la agenda. Los periodistas de Telegraph señalan que están tratando de ahorrarle a Biden compromisos temprano en la mañana o tarde en la noche. Es de destacar que en un caso, en junio de 2022, faltó a una cita nocturna con el canciller alemán Olaf Schulz y tuvo que pasar un día recuperándose del desfase horario en Francia. El más obvio es el uso de un teleprompter, un dispositivo electrónico que se conecta de forma remota a un enrutador, que suelen utilizar los presentadores de televisión. Una forma de evitar parecer confundido es buscar una palabra como lo hizo una vez Biden, por ejemplo, cuando «veterano» no le venía a la mente. Detalles que apuntan a la polémica en torno a la necesidad de transparencia sobre las verdaderas condiciones del presidente Potos.

